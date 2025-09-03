Marineda City ultima la apertura del nuevo espacio comercial tras la ampliación
Ya es visible la gran plaza que servirá como punto de encuentro para los clientes y conectará la nueva zona con el centro comercial. Estrella Park Aventura, el centro de ocio cubierto más grande de Galicia, es uno de los nuevos operadores confirmados
Comienza la cuenta atrás para la apertura del nuevo espacio comercial de Marineda City, con una veintena de nuevas marcas confirmadas hasta el momento. Ya es visible parte de lo que será la gran plaza central que conectará el nuevo espacio con el centro comercial, “un lugar destinado a ser el corazón del complejo” que servirá de punto de encuentro para los clientes, además de acoger actividades culturales y de ocio. Tras concluir la ampliación, Merlin Properties espera abrir las puertas antes de que finalice el año, con la creación de hasta 800 nuevos puestos de trabajo.
Nuevos operadores
La tienda de moda Punt Roma, la hamburguesería Vicio, el distribuidor de productos Apple K-tuin, y la tienda especializada en hogar y decoración JYSK son los nuevos operadores que han confirmado su apertura en el nuevo espacio. Se sumarán a las ya anunciadas Mercadona, Primaprix y Veritas de alimentación; Kiabi, Mango Teen, Pepco, Scalpers y Joma de moda; el outlet de marcas de lujo Half Price; la cadena de artículos de hogar, juguetes y regalos MGI; la firma de cosmética y perfumería Druni; la tienda especializada en mascotas Guaw; Starbucks y Bombon Boss en restauración; y Estrella Park Aventura, el centro de ocio cubierto más grande de Galicia, con más de 7.000 metros cuadrados de superficie, que contará con circuitos hinchables, misión games, simuladores de Fórmula 1 y minigolf, entre otras ofertas de ocio. Además, VIPS, Futbol Emotion, Sprinter, JD Sports, Multiópticas, Tea Shop y La Casa de las Carcasas, que ya operaban en Marineda City, tendrán establecimientos ampliados en la nueva zona.
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- 12 platos para dar la vuelta a España sin salir de A Coruña
- Cuatro Caminos en obras: estos son los tres espacios que renovará el Concello de A Coruña
- A Coruña arranca un curso clave para las infraestructuras que cambiarán su futuro
- Esta pulpería en el corazón de A Coruña tiene más de 50 años y conserva la esencia de las casas de comida gallegas
- Los trabajadores de A Coruña, a la cabeza de Galicia en porcentaje de sueldo dedicado al alquiler