Marineda City ultima la apertura del nuevo espacio comercial tras la ampliación

Comienza la cuenta atrás para la apertura del nuevo espacio comercial de Marineda City, con una veintena de nuevas marcas confirmadas hasta el momento. Ya es visible parte de lo que será la gran plaza central que conectará el nuevo espacio con el centro comercial, “un lugar destinado a ser el corazón del complejo” que servirá de punto de encuentro para los clientes, además de acoger actividades culturales y de ocio. Tras concluir la ampliación, Merlin Properties espera abrir las puertas antes de que finalice el año, con la creación de hasta 800 nuevos puestos de trabajo.

Nuevos operadores

La tienda de moda Punt Roma, la hamburguesería Vicio, el distribuidor de productos Apple K-tuin, y la tienda especializada en hogar y decoración JYSK son los nuevos operadores que han confirmado su apertura en el nuevo espacio. Se sumarán a las ya anunciadas Mercadona, Primaprix y Veritas de alimentación; Kiabi, Mango Teen, Pepco, Scalpers y Joma de moda; el outlet de marcas de lujo Half Price; la cadena de artículos de hogar, juguetes y regalos MGI; la firma de cosmética y perfumería Druni; la tienda especializada en mascotas Guaw; Starbucks y Bombon Boss en restauración; y Estrella Park Aventura, el centro de ocio cubierto más grande de Galicia, con más de 7.000 metros cuadrados de superficie, que contará con circuitos hinchables, misión games, simuladores de Fórmula 1 y minigolf, entre otras ofertas de ocio. Además, VIPS, Futbol Emotion, Sprinter, JD Sports, Multiópticas, Tea Shop y La Casa de las Carcasas, que ya operaban en Marineda City, tendrán establecimientos ampliados en la nueva zona.