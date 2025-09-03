Medusas oceánicas invaden el litoral en A Coruña

Las aguas de la playa de San Amaro y del dique de abrigo ofrecen desde este martes un inusual espectáculo de color gracias a la presencia masiva de ejemplares de la especie de medusa conocida como pelagia noctiluca, de un color rosado y luminoso que las hace destacar en la superficie del mar que hizo que fuesen muchas las personas que se acercasen a observarlas en el muelle de As Ánimas.

Las medusas, junto a una embarcación en el dique de abrigo. | Carlos Pardellas

A pesar de ser animales que viven en aguas oceánicas, un cambio en las corrientes ocurrido en los últimos días hizo que fuesen arrastradas hasta la costa, sin que hasta el momento hayan sido avistadas en más arenales que el de San Amaro, el más exterior de los del municipio coruñés al que acuden bañistas con regularidad.

Esta situación se ha producido de forma recurrente en los últimos años en las costas coruñesas en estas mismas fechas y hace dos veranos obligó incluso a cerrar al baño las playas urbanas, en las que se colocó la bandera roja, ante el elevado número de ellas que llegaron a sus aguas.

La aglomeración de esta clase de medusas no hizo precisa sin embargo una intensificación de la labor municipal de limpieza de las playas para la retirada de carabelas portuguesas que se realiza con regularidad desde comienzos del mes de agosto para evitar daños a quienes acuden a estos lugares.

Al igual que sucede con esta especie de medusas, la pelagia noctiluca también causa irritaciones en la piel a quien la toca, aunque de menor gravedad, e incluso puede generar reacciones alérgicas de relevancia, por lo que se aconseja no aproximarse a ella a pesar de su vistosidad.