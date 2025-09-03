Las obras del mayor centro de formación de Galicia arrancan el próximo noviembre

La Xunta destina 2,5 millones de euros a la reforma integral del Centro Integrado de FP Ánxel Casal, en A Coruña, el centro con más alumnado de Galicia, con más de 2.500 estudiantes. El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, ha visitado este martes las instalaciones para presentar un proyecto que va a permitir adaptar el centro a los nuevos tiempos y reducir su consumo energético casi un 50 %.

«No hay un centro tan grande en Galicia en cuanto a alumnado y va a tener una intervención muy significativa, va a quedar casi como nuevo», ha explicado el conselleiro, quien ha informado de que está previsto que la obra arranque en noviembre y dure casi un año.

Ha señalado que siempre se puede mejorar «en la parte educativa», pero ha reconocido que está «muy orgulloso» del Ánxel Casal, «un centro de referencia a nivel estatal» que está «especializado en la rama sanitaria». La reforma forma parte del Plan de nueva arquitectura pedagógica que está llevando a cabo la Xunta en toda Galicia, que incluye 100 actuaciones en los centros de A Coruña con una inversión de cerca de 23,3 millones de euros.

En el CIFP Ánxel Casal se va a renovar toda la envolvente del centro, lo que incluye el cambio de parte de las cubiertas y las carpinterías metálicas, así como de las persianas. También se renovarán los falsos techos y se instalarán más de 500 luminarias tipo led.