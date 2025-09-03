Las obras del mayor centro de formación de Galicia arrancan el próximo noviembre
Las obras en el complejo de Formación Profesional Ánxel Casal tendrán una inversión de 2,5 millones de euros y se prolongarán a lo largo de un año
La Xunta destina 2,5 millones de euros a la reforma integral del Centro Integrado de FP Ánxel Casal, en A Coruña, el centro con más alumnado de Galicia, con más de 2.500 estudiantes. El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, ha visitado este martes las instalaciones para presentar un proyecto que va a permitir adaptar el centro a los nuevos tiempos y reducir su consumo energético casi un 50 %.
«No hay un centro tan grande en Galicia en cuanto a alumnado y va a tener una intervención muy significativa, va a quedar casi como nuevo», ha explicado el conselleiro, quien ha informado de que está previsto que la obra arranque en noviembre y dure casi un año.
Ha señalado que siempre se puede mejorar «en la parte educativa», pero ha reconocido que está «muy orgulloso» del Ánxel Casal, «un centro de referencia a nivel estatal» que está «especializado en la rama sanitaria». La reforma forma parte del Plan de nueva arquitectura pedagógica que está llevando a cabo la Xunta en toda Galicia, que incluye 100 actuaciones en los centros de A Coruña con una inversión de cerca de 23,3 millones de euros.
En el CIFP Ánxel Casal se va a renovar toda la envolvente del centro, lo que incluye el cambio de parte de las cubiertas y las carpinterías metálicas, así como de las persianas. También se renovarán los falsos techos y se instalarán más de 500 luminarias tipo led.
