Parten a Canadá los 30 alumnos de las Becas Norteamérica
La treintena de alumnos de Bachillerato que pasarán el curso en Canadá con una beca del Concello de A Coruña emprendieron su viaje. Se juntaron este martes en el Coliseum, desde donde tomaron un autobús hasta el aeropuerto de Sa Carneiro (Oporto) para poner rumbo al país norteamericano. El concejal de Educación, José Ignacio Borrego, deseó mucha suerte al alumnado de las Becas Norteamérica, un programa municipal que cumple 20 años.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- La alternativa para optar a un piso que busca socios en A Coruña
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- El orgullo de Monte Alto se viste en el barrio
- El autor del atropello masivo de A Coruña tiene antecedentes, pero de hace veinte años
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- 12 platos para dar la vuelta a España sin salir de A Coruña
- Cuatro Caminos en obras: estos son los tres espacios que renovará el Concello de A Coruña