Parten a Canadá los 30 alumnos de las Becas Norteamérica

La treintena de alumnos de Bachillerato que pasarán el curso en Canadá con una beca del Concello de A Coruña emprendieron su viaje. Se juntaron este martes en el Coliseum, desde donde tomaron un autobús hasta el aeropuerto de Sa Carneiro (Oporto) para poner rumbo al país norteamericano. El concejal de Educación, José Ignacio Borrego, deseó mucha suerte al alumnado de las Becas Norteamérica, un programa municipal que cumple 20 años.