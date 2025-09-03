El PP de A Coruña presentará medio centenar de alegaciones a la ordenanza de movilidad sostenible, sobre accesibilidad, bicis, vehículos de movilidad personal, aparcamiento, transportes, ORA, y carga y descarga, entre otros asuntos. El grupo municipal recuerda que plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) no se actualiza desde 2013 y pide la paralización definitiva de la nueva ordenanza, aprobada inicialmente por PSOE y BNG, hasta la actualización del PMUS. El Partido Popular destaca que el mapa propuesto en la nueva ordenanza aumenta el perímetro de la ORA a barrios como Elviña, Lonzas, Os Mallos, Sardiñeira, Matogrande, Riazor y Ciudad Jardín hasta duplicar el número de plazas actuales, lo que dificultará el aparcamiento que, consideran, un “quebradero de cabeza para los vecinos”.

Además de descartar la ampliación de la zona ORA, los populares también solicitarán que no se apruebe la nueva ordenanza de movilidad hasta incorporar cambios como la ampliación de aceras, pasos peatonales regulados por semáforo y plazas para personas con movilidad reducida, en el ámbito de la accesibilidad; garantizar la accesibilidad en los aparcamientos públicos con ascensores que lleguen a todas las plantas, disponer de plazas con movilidad reducida según la ratio; retirar la prioridad a los ciclistas en las aceras compartidas con peatones; realizar campañas de sensibilización vial; incorporar rampas y botones de aviso visual y sonoro en los autobuses para mejorar la accesibilidad; regular la carga y descarga en horario de mañana, tarde y completo; y retirar la exigencia de dos personas, conductor y acompañante, a empresas de transporte que realizan el reparto de servicios como productos farmacéuticas, o de prensa en espacios públicos.