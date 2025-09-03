El PP critica la falta de modelo de gestión del Ejecutivo local

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, opina que la alcaldesa, Inés Rey, empieza el nuevo curso «con asignaturas pendientes del anterior, sin preocuparse por vecinos y barrios, sin modelo de gestión, sin proyecto de ciudad y sin diálogo». Lorenzo se comprometió a a seguir presentado propuestas en los plenos y para los presupuestos «aunque Inés Rey siga sin tenerlas en cuenta».

Durante este verano, el popular pudo comprobar en varios barrios «problemas por falta de mantenimiento porque el Gobierno municipal no controla los contratos y los que ocasionan las obras municipales por estar diseñadas en los despachos sin conocer la realidad de cada barrio y por falta de control municipal en la ejecución».

El PP critica que «sigue el abandono en los barrios, sigue la inseguridad y siguen sin contrato servicios millonarios», como Nostián o el autobús urbano.