Rey insta a la Xunta a desarrollar la ley para poder aplicar la zona tensionada

Un mes después de la declaración de A Coruña como zona residencial tensionada comienzan a materializarse las limitaciones para aplicar medidas sancionadoras. Este martes la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, criticó la posición de la Xunta y recordó que «la ley estatal lo que hace es delegar en las comunidades autónomas el desarrollo de la ley, para sancionar y para que esas medidas sean efectivas».

La regidora destacó que en otras comunidades autónomas, como Navarra o Cataluña, que también tienen aprobadas zonas residenciales tensionadas, se han creado normas autonómicas para poder tomar medidas. Mientras que en estas comunidades hay mecanismos para multar a aquellos arrendadores que superen el índice de referencia del alquiler marcado por el Gobierno de España, Galicia todavía no cuenta con las herramientas para ello. Ni la comunidad ni el Concello tienen un registro de grandes tenedores, es decir una lista con arrendadores que cuenten con más de 10 propiedades.

Por ello, solicitó a la Xunta que «desarrolle la parte autonómica que le toca para poder dar efectividad a las medidas que se han tomado». «Es evidente que si no tenemos un margen legal para poder aplicar, si no tenemos un reglamento sancionador, quedará en una mera declaración», incidió la alcaldesa, que insistió que el «compromiso de las administraciones es clave».

«Tenemos la obligación de dar soluciones. La vivienda no puede ser un privilegio, tiene que ser y es un derecho», aseveró Rey. La respuesta del Ejecutivo autonómico no se hizo esperar. La Xunta señaló que «la responsabilidad de hacer cumplir esta normativa es del Gobierno central».

De esta manera, critican las palabras de la alcaldesa coruñesa, indicando que es «es rotundamente falso que la ley estatal delegue en las comunidades autónomas el desarrollo y aplicación de sanciones para que las medidas sean efectivas».