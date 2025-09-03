Rodrigo Cortés conversará con Rodrigo Fresán en la Fundación Marta Ortega en A Coruña

El director de cine y escritor Rodrigo Cortés protagonizará la última Talk de la temporada de verano de 2025 de la Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP). Cortés conversará con el también escritor Rodrigo Fresán acerca de las distintas facetas de su polifacética carrera artística, y al finalizar la charla firmará ejemplares de cualquiera de sus libros. Será el próximo jueves 11 de septiembre.

La Fundación MOP ha adelantado que, dada la limitación de aforo, la asistencia al encuentro requiere obtener con antelación una entrada gratuita, con un máximo de dos entradas por persona. Los interesados podrán obtenerlas a través de la página web de la Fundación MOP ( www.themopfoundation.org ).

Las entradas estarán disponibles una semana antes del evento, el jueves 4 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana. Se establecerá un sistema de lista de espera para reasignar las posibles cancelaciones.