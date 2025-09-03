Los sindicatos recogen firmas por el convenio de la hostelería
Estarán en el Obelisco este jueves y viernes de 10.00 a 13.00 horas
Los sindicatos arrancan un nuevo calendario de recogida de firmas y movilizaciones para exigir un convenio digno para los trabajadores de la hostelería en la provincia de A Coruña. Representantes de CCOO, UGT y la CIG estarán este jueves y viernes en el Obelisco de A Coruña para recoger al colectivo de trabajadores en apoyo de las protestas de 10.00 a 13.00 horas. El acto central del mes será la concentración en Santiago de Compostela el próximo 26 de septiembre a las 11.00 horas.
Las centrales sindicales continúan las protestas tras el «respuesta masiva» que consiguieron en la concentración realizada frente al Burger Fest de A Coruña. Los sindicatos recuerdan que «el éxito económico de la hostelería coruñesa no puede sostenerse sobre la precariedad laboral». «Si el sector crece en facturación y beneficios, es justo y necesario que ese crecimiento se traduzca en mejoras reales para las personas que hacen posible o su funcionamiento diario», destacan.
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- La alternativa para optar a un piso que busca socios en A Coruña
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- El orgullo de Monte Alto se viste en el barrio
- El autor del atropello masivo de A Coruña tiene antecedentes, pero de hace veinte años
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- 12 platos para dar la vuelta a España sin salir de A Coruña
- Cuatro Caminos en obras: estos son los tres espacios que renovará el Concello de A Coruña