La Sinfónica inicia temporada: una gira por Reino Unido y 22 conciertos de abono

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) arranca en octubre una nueva temporada marcada por su situación económica, pero también por la ilusión de ofrecer una programación única, con figuras internacionales y una gira por Reino Unido.

El gerente de la OSG, Juan Antonio Cuéllar, informó ayer, durante la presentación de la programación, de que habrá 22 conciertos de abono con «grandes intervenciones de solistas y directores». El objetivo, desvelo, es «lograr que esto sea un éxito y un orgullo». «Hemos hecho un esfuerzo colectivo, desde Ayuntamiento, Xunta y Diputación y nuestro trabajo en la Orquesta, para poder hacer lo más que podamos con lo que tenemos», proclamó Cuéllar, quien destacó la colaboración de los agentes de los artistas «para que los cachés se redujeran hasta el punto que podemos asumir».

Este curso contará con figuras reconocidas de la dirección internacional como el director titular Roberto González-Monjas, el extitular Dima Slobodeniouk, el director honorario Víctor Pablo Pérez y el asociado José Trigueros. Participarán también tres directoras invitadas de prestigio internacional —Ana María Patiño, Eva Ollikainen y Delyana Lazarova— y la nueva concertino de la OSG, la violinista vasca Olatz Ruiz de Gordejuela.

Entre los solistas invitados destacan nombres de referencia como Javier Perianes, Alexandre Kantorow, Maximilian Hornung o Thibaut García. Además, la OSG llevará a cabo su primera gira por Reino Unido, consolidando la proyección internacional de la formación e impulsando el papel de A Coruña como referente cultural en el exterior.

Este año, la Sinfónica abrirá la mayor parte de sus ensayos generales a estudiantes de secundaria y de conservatorios de toda Galicia. Además, se programarán espectáculos didácticos como Lúa, del compositor gallego Fernando Briones, y se recuperará la dinámica de los tres encuentros anuales de la Orquesta Joven, que por primera vez se celebrarán en diferentes localidades de la comunidad.

La temporada contará también con la participación de la OSG en el proyecto Chorus, impulsado por el Ayuntamiento de A Coruña, un espectáculo coral que reunirá a todas las agrupaciones infantiles y juveniles de la OSG y a más de 750 escolares de centros educativos de la ciudad. En su intervención, Rey manifestó que se ha hecho «una aportación extraordinaria para afrontar esta temporada». Destacó también que «el compromiso de las tres administraciones es claro y evidente».

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, puso el foco en la «completa programación» de la orquesta que una temporada más «sitúa A Coruña y Galicia como un referente para disfrutar de música de alto nivel», añadiendo que se trata de una formación que «aporta calidad y valor a la cultura musical en la comunidad». Para el diputado provincial José Ramón Riobóo, la OSG es «un referente gallego y estatal». Así, recordó que la «colaboración institucional» es clave en la «apuesta por la cultura».