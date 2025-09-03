El tiempo en A Coruña: aviso amarillo este miércoles por viento y oleaje

La costa de A Coruña está hoy en aviso amarillo por viento de suroeste de fuerza 7 y olas de hasta 4 metros de altura, según la información ofrecida por Meteogalicia. Esta alerta afecta hoy miércoles 3 de septiembre a todo el litoral de la provincia coruñesa. El aviso por viento estará activo hasta el mediodía y a partir de las 12.00h se activará la alerta por oleaje hasta las 18.00h.

Al margen de este nivel amarillo en la franja costera, el tiempo en A Coruña estará marcada hoy por la alternancia de intervalos nubosos con algunos chubascos durante la mañana que darán paso a cielos más abiertos por la tarde. Las temperaturas se mantendrán en valores suaves, con 17 grados de mínima y 24 de máxima.

Cargando previsión del tiempo...

¿Cómo evolucionará el tiempo en A Coruña durante lo que queda de esta primera semana de septiembre? De momento Meteogalicia adelanta que el jueves día 4 todavía pueden caer algunas precipitaciones durante la primera mitad del día y ya por la tarde se espera tiempo más estable, ya sin paraguas. Los termómetros se moverán entre los 15 grados de mínima y no más de 21 de máxima. El viernes día 5 se impone la estabilidad atmosférica y Meteogalicia espera un día con pocas nubes en A Coruña y con temperaturas que caen hasta los 11 grados en sus valores mínimos, sin apenas cambios en las máximas, que previsiblemente alcanzarán los 22 grados.

Para este primer fin de semana de septiembre A Coruña espera tiempo cambiante. El sábado día 6 se mantiene el tiempo estable, con alternancia de nubes y claros y con baja probabilidad de precipitaciones, y para el domingo día 7 de nuevo se incrementa la inestabilidad y A Coruña vuelve a tener más papeletas para que acabe lloviendo debido al acercamiento de un frente por el Atlántico.

A partir del lunes día 8 Meteogalicia prevé de nuevo una progresiva recuperación de la influencia anticiclónica. Más información.