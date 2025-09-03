La Universidad de A Coruña inicia el curso el lunes con 13.300 matriculados en 55 grados

La Universidad de A Coruña inicia el próximo lunes el curso académico 2025-2026 con más de 13.300 personas matriculadas en alguno de los 55 grados ofertados -8 de ellos simultáneos y 2 abiertos-.

Según ha informado este miércoles la UDC, del total de los estudiantes, 3.432 corresponden a nuevo alumnado, concretamente 2.825 en A Coruña y 607 en Ferrol.

Así, el 95 % de las plazas que ofrece este año la Universidad coruñesa quedaron cubiertas antes de la sexta convocatoria, pues, en total, se cubrieron por completo 45 de las 55 titulaciones.

En Ferrol, de los 14 títulos que se ofrecen, 12 ya están completos y 7 de ellos tienen una nota de acceso superior a la del año anterior.

De forma similar, en A Coruña, 36 de los 41 títulos están ya completos, y un tercio de ellos incrementaron sustancialmente la nota de acceso, algunos hasta en 3 puntos, como es el caso de Arquitectura Técnica.

Destaca la recuperación total de matrícula en titulaciones que en su momento se vieron afectadas por la crisis del sector de la construcción, como los grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o de las escuelas de Arquitectura Técnica y de Arquitectura Superior.

Desde el Vicerrectorado de Titulaciones e Internacionalización apuntan que la universidad estaría en disposición de captar a más alumnado si se autorizasen más plazas en aquellos grados donde se está observando un incremento continuado de la demanda, tales como Enfermería, Fisioterapia, Náutica y Transporte Marítimo, Estudios de Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ciencia e Ingeniería de Datos, Inteligencia Artificial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto.

Para el primer cuatrimestre de este curso está previsto que 488 estudiantes procedentes de universidades extranjeras estudien en la UDC y que 431 estudiantes de la UDC salgan a estudiar al extranjero.