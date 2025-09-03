Vuelta al Cole 2025: ¿Qué día empiezan las clases en A Coruña?

Se terminó agosto y, con él, las vacaciones de los más pequeños que ya se acercan a su fin. Muchos padres empiezan con las compras de libros, mochilas, cuadernos e incluso muebles para tenerlo todo listo para la vuelta al cole, pero... ¿Cuándo empieza el curso escolar 2025/2026?

Los más despistados deben darse prisa, porque el curso en A Coruña, y en toda Galicia, arranca el próximo lunes 8 de septiembre para todas las etapas educativas. El final del año escolar está marcado para el 19 de junio de 2026, excepto los segundos cursos de los ciclos formativos de grado Básico, Medio y Superior de FP, que finalizarán el 15 de junio.

Como recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG), en el caso de las Enseñanzas de Régimen Especial podrá flexibilizarse el inicio de las actividades lectivas hasta el 15 de septiembre como muy tarde. Esta flexibilización ya se aplicó durante el pasado curso.

Cuándo son las vacaciones en el curso 2025/2026 en Galicia

Niña en la playa / LOC

En cuanto al período vacacional para el curso que entra, las de Navidad irán del día 22 de diciembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026, ambos incluidos. El Carnaval dará otros tres días libres a los estudiantes: el 16, 17 y 18 de febrero del próximo año.

En cuanto a la Semana Santa, este año cae a finales del mes de marzo, el día 30 y se alargarán hasta el día 6 de abril. Además, los días 31 de octubre (Día de la enseñanza) y 3 de noviembre serán no lectivos, así como las fiestas laborales de ámbito estatal.

En total, los estudiantes disfrutarán de algo más de 30 días libres durante los nueve meses de colegio, una cantidad de vacaciones que ha sido muy criticada durante este verano.