Vuelve el Flores Rock: horarios y programación

El barrio de las Flores celebra este fin de semana una de sus grandes celebraciones anuales: el Flores Rock regresa a lo grande con bandas como Konflikto, Soziedad Alkoholica, Benito Kamelas y Dirkschneider como platos fuertes del cartel de esta nueva edición. Del viernes 5 al domingo 7, el barrio se llenará de conciertos y actividades para todos los públicos en lugares como la plaza del Sol Naciente y la plaza central del barrio. El Flores Kids reunirá propuestas para los más pequeños y el Mercado de las Flores contará con actuaciones en directo, gastronomía y casi medio centenar de puestos de artesanía.

El viernes 5 abrirá el primer turno de conciertos la banda local Far Away Place (20.00h), ganadores de la última batalla de bandas del festival. Seguirán las actuaciones de Nashgul (21.15h), Dirkschneider (22.30h) y Dark Embrace (00.15h). El sábado 6, las actividades comenzarán a partir del mediodía, con Costas (13.15h), a lo que seguirá el espectáculo de Pako Pakolas para el público infantil (18.00h). Ya por la tarde noche, se subirán al escenario las bandas Raiade (19.00h), Benito Kamelas (20.15h), Konflikto (22.00h), Demenzia Sozial (22.50h), Soziedad Alkoholica (23.35) y Nucleus (01.20h), otro de los grupos locales que ganó la bata de bandas.

El cierre del Flores Rock tendrá lugar el domingo 7 a partir de las 11.00 horas, con el Mercado de las Flores en la plaza central del barrio. Actuarán Maghúa (12.15h), Duo Chili (13.15h), Collón de Lola (14.15h) y Yaya DJ (15.30h). Las actividades se prolongarán hasta las 20.00 horas.