La Xunta promueve la tasación del edificio de los murales de Lugrís en la calle Olmos

El futuro del inmueble de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano Lugrís en lo que fue el desaparecido restaurante Fornos será el eje de la reunión que convocará la Xunta y a la que invitará a participar al Concello coruñés y a la Diputación. Así lo anunció este martes el conselleiro de Educación y Ciencia, Román Rodríguez, quien recordó que los murales ya fueron adquiridos por la administración autonómica y que «se van a preservar» porque son «una joya».

«Ahora lo que quedamos es en solicitar una peritación a nivel técnico tanto de la Xunta como a nivel externo a una empresa que haga una tasación del inmueble», explicó Rodríguez. Tras la compra de los murales, debe tomarse una decisión sobre su permanencia en el edificio o su extracción para ser expuestos en otro lugar. La peritación proporcionará un precio del inmueble que llevará a las tres administraciones a decantarse por una de las opciones.

La demora en adoptar una decisión llevó en los últimos días a la asociación O Mural a denunciar la «inactividad» administrativa sobre estas obras de Lugrís y a defender la compra del edificio frente al traslado de los murales, ante el riesgo que supondría esa iniciativa.