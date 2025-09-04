Aduanas y Guardia Civil encuentran en el puerto exterior de A Coruña más de 5.000 litros de gasóleo fraudulento

Más de 5.000 litros de gasóleo bonificado han sido intervenidos en el puerto exterior de A Coruña por uso fraudulento en una intervención desarrollada por efectivos del destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil en colaboración con el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Ambos departamentos han llevado a cabo una serie de intervenciones que han concluido con la aprehensión de un total de 5.600 litros de gasóleo bonificado por su uso indebido en vehículos de obra en Punta Langosteira.

Las actuaciones se iniciaron a raíz de una inspección en la que se localizó un depósito que contenía 1.900 litros de este combustible destinado a un uso fiscalmente bonificado. "El gasóleo, que se distingue por su color rojo, estaba siendo utilizado de forma fraudulenta en un vehículo de obra matriculado, un uso no permitido por la legislación", explica la Guardia Civil en un comunicado.

Como resultado de estas inspecciones, se formularon múltiples denuncias por infracción de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, que regula el uso de este tipo de carburantes, y la Ley 21/1992 de Industria, debido a las irregularidades detectadas en los depósitos de combustible. El total de combustible intervenido asciende a 5.600 litros.

Las actas y las muestras del combustible incautado ya están a disposición del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de A Coruña para la tramitación de las correspondientes sanciones.