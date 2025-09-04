La alcaldesa, Inés Rey, hizo este miércoles un balance de las fiestas de verano, y destacó la asistencia al concierto que dio en la ciudad, el pasado 19 de julio, Arde Bogotá, señalando que se le podría haber llamado «Chove Bogotá» debido a las lluvias de ese día. Y ahora, pensemos. El grupo vino a A Coruña y llovió, en un día que acababa en nueve. Hace unos meses, en marzo, las fuertes lluvias inundaron la urbe caribeña que le da nombre, recrudeciéndose el día 29, que acaba en nueve. Y Arde Bogotá es de Cartagena, famosa por la gran inundación de... el 29 de septiembre (noveno mes) de 1919. Si el año que viene hay temporada de sequía, no se preocupen, basta con traer al grupo a tocar Los perros el 9 de agosto y comprar paraguas.