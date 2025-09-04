As Percebeiras: 23 años y cinco planes

El estudio de arquitectura Fernández Carballada y asociados trabaja, por encargo del Concello, en tres alternativas para el diseño de la urbanización de As Percebeiras. Es, por el momento, la última estación de un proceso urbanístico que dio inicio en 2002 y que, 23 años después y con hasta cinco versiones del proyecto sobre la mesa, todavía no vislumbra un horizonte claro.

Propuesta de los promotores en 2016, con pisos de hasta 16 plantas. | / LOC

El germen: los rascacielos

En 2002 los promotores propusieron levantar un rascacielos de 47 plantas y otro de 35 en un polígono de 37.000 metros cuadrados que contaría con otros tres edificios, aunque Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 1998 impedía los edificios al borde del mar en la zona del Millennium. Los terrenos eran de una veintena de propietarios, entre ellos la familia De la Iglesia, una parte de la cual poseía la constructora Isoman, y tenía 50.000 de los 78.000 metros cuadrados de edificabilidad. En 2003 el Gobierno local rechazó el proyecto porque exigía revisar la normativa urbanística por una actuación de la que dijo que «no beneficia a la ciudad».

El segundo intento

Aunque en 2004 los promotores aseguraron que en breve presentarían otra propuesta sin rascacielos, hubo que esperar a 2008. Del diseño original se pasó a tres manzanas de viviendas con ocho alturas. Para entonces, el 50% del suelo era ya propiedad de Inmobiliaria Residencial Parque Ronda. El avance del plan de Joan Busquets hizo que de las 780 viviendas autorizadas se pasara a 520, ya que la edificabilidad se redujo de 78.238 metros cuadrados a 51.712.

Cambios del PP y Marea

La llegada del PP al Gobierno obró algunos cambios en el PXOM, aún en tramitación. En 2012, aunque se mantuvo la limitación de las ocho alturas para el polígono, se aprobó un incremento de la edificabilidad del 20% que se justificó con el argumento de que se concentraría bajo la rasante del lugar para garantizar las vistas a la Torre de Hércules. El plan admite la posibilidad de superar las ocho plantas, pero de forma extraordinaria y siempre que se justifique de forma adecuada. Isoman vende sus propiedades en el lugar por la crisis.

El nuevo proyecto

Los empresarios presentan en 2016 un plan que propone tres edificios de 16 plantas, así como otros tres de 13, 11 y 9 plantas y varios más de menor tamaño. Se justifica ese diseño porque se evitan «apantallamientos» con los edificios altos. El Gobierno local de Marea Atlántica lo rechaza por las alturas de los inmuebles, ya que los que superan las ocho plantas son más del 40% de la superficie total sobre rasante. La Xunta también se opuso al proyecto, que el Concello declaró caducado en 2017.

Negociaciones

Las negociaciones entre Gobierno local y promotores, entonces ya liderados por Metrovacesa, cristalizan en septiembre de 2018 en un diseño que concentraba la edificabilidad en un espacio menor pero que aumentaba las alturas e invadía parte del terreno anexo al antiguo refugio de Padre Rubinos, por lo que fue desestimado.

Nueva propuesta

Solo un mes después se plantea otra iniciativa en la que figuraban ocho bloques de los que cuatro alcanzaban las doce plantas. Se creaba una manzana, aunque con huecos para permitir la vista al mar. De nuevo se argumentó que el número de edificios de más de ocho plantas era inadecuado.

Recreación virtual de los rascacielos propuestos en 2002. | / LOC

Acuerdo con el PSOE

En junio de 2020, ya con el PSOE en la Alcaldía, ambas partes alcanzan un acuerdo, que contiene un edificio con catorce y once alturas y que aumenta de tamaño a medida que se separa de la avenida de Labañou y se defiende aumentarse la visión de la Torre con la alineación de la calle principal del polígono con la plaza de Torrente Ballester, y la apertura parcial de la planta baja del edificio singular. También se realiza una nueva distribución de los edificios en la zona para ofrecer nuevas vistas desde el espacio peatonal situado junto al grupo de viviendas María Pita.El Gobierno local dio visto bueno y la Xunta aprobó su evaluación ambiental.

Volantazo

Cuando todo hacía pensar que el proyecto de 2020 sería el definitivo, los promotores elaboraron un nuevo planteamiento: de los doce edificios que habían sido anunciados en 2020 se pasó a nueve, uno de ellos escalonado y que partía de las cuatro alturas para llegar hasta las veinte, cuando el más elevado de los planteados anteriormente tenía catorce. Las viviendas pasaban de 371 a 400.

Consulta y nuevo cambio

Metrovacesa anuncia que cambiará de nuevo el proyecto y reducirá la altura de la torre más elevada desde las 20 plantas a las 9. Lo hizo tras consultas a vecinos y entidades profesionales de la ciudad en las que constató que la de las alturas «era una de las cuestiones que generaba mayor inquietud», pero mantuvo la previsión de pisos en 400. Metrovacesa, que ya había aceptado en el pasado una reducción del 8%, descartó más rebajas «para que sea viable» el desarrollo.

Acuerdo PSOE y BNG

El desarrollo de As Percebeiras figura en el acuerdo del PSOE y BNG para la investidura de Inés Rey, que revalida la alcaldía en 2023. Los nacionalistas demandan el inicio de los cambios en el plan general que afectan a los polígonos urbanísticos de As Percebeiras, Durmideiras y el parque el Agra, ante la oposición frontal a la edificabilidad permitida.

Veto a las licencias

En diciembre de 2024, PSOE y el BNG aprobaron un veto de hasta un año en el otorgamiento de licencias en As Percebeiras, con el fin de utilizar el plazo para modificar el PXOM y rebajar el número de pisos máximo que se puede levantar en la parcela, y establecer en qué zonas y con qué altura se podría llevar a cabo.

Recurso judicial

Los promotores recurrieron judicialmente la suspensión de licencias, aunque manifestaron que su «voluntad» sigue siendo la de llegar a un acuerdo. El Ayuntamiento aprobó personarse en el recurso con los votos a favor de PSOE y BNG y la abstención del PP, que considera que la decisión «llevará a un litigio».

Tres alternativas

El pasado junio, el pleno ratifica el rechazo formal a la propuesta de los promotores, y, aunque todavía no se ha obrado el cambio en el plan general, el Ayuntamiento ha encargado al estudio de arquitectura Fernández Carballada y asociados la redacción de un proyecto técnico con tres alternativas para urbanizar las parcelas de Labañou.