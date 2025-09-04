Los bomberos rescatan en A Coruña a un bebé dentro de un coche

Los bomberos de A Coruña tuvieron que acudir este lunes a la plaza de Pontevedra por el aviso de que un bebé había quedado encerrado dentro de un coche por el cierre accidental del vehículo. Efectivos del 092 también acudieron a esta intervención.

Ocurrió anoche alrededor de las 22.50 horas cuando los bomberos fueron requeridos para la apertura de un coche "con un bebé de dos meses en el interior, por cierre accidental del vehículo".