Los bomberos rescatan en A Coruña a un bebé dentro de un coche
Ocurrió anoche en la plaza de Pontevedra por el cierre accidental del vehículo
Los bomberos de A Coruña tuvieron que acudir este lunes a la plaza de Pontevedra por el aviso de que un bebé había quedado encerrado dentro de un coche por el cierre accidental del vehículo. Efectivos del 092 también acudieron a esta intervención.
Ocurrió anoche alrededor de las 22.50 horas cuando los bomberos fueron requeridos para la apertura de un coche "con un bebé de dos meses en el interior, por cierre accidental del vehículo".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- 12 platos para dar la vuelta a España sin salir de A Coruña
- Cuatro Caminos en obras: estos son los tres espacios que renovará el Concello de A Coruña
- A Coruña arranca un curso clave para las infraestructuras que cambiarán su futuro
- Esta pulpería en el corazón de A Coruña tiene más de 50 años y conserva la esencia de las casas de comida gallegas
- Los trabajadores de A Coruña, a la cabeza de Galicia en porcentaje de sueldo dedicado al alquiler