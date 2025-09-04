«Nunca nos vamos a cansar de tocar ‘El fin del mundo’, nos cambió la vida»

En verano es fácil tocar, pero el Recorda Fest tiene esa energía de vuelta a la rutina, de fin de verano. ¿Lo perciben así?

Sí, aunque para la gente que va a festivales, justo el mes de septiembre es un mes que hay mucha, mucha actividad también. Es el mes en el que mucha gente vuelve al trabajo después de las vacaciones, pero también coincide que en muchísimos pueblos de toda España hay fiestas. Al final es uno de los momentos del año en el que más actividad hay.

A sus conciertos se puede ir sin conocer una sola canción, que se va a pasar bien igual. ¿Qué nos traen al Recorda Fest?

A nosotros siempre nos gusta decir que los conciertos de La La Love You son una fiesta. Este año tenemos show nuevo que ya hemos ido presentando en varios conciertos este verano y que llevaremos al Recorda Fest. Esperemos que a la gente le guste.

¿Cómo de aborrecida tienen ya El fin del mundo?

Muchas veces nos lo preguntan y la verdad es que creo que no nos vamos a cansar nunca. Es algo muy bonito que cuando vas a cualquier sitio de España y la tocas, la gente se emociona, se pone a bailar, a gritar y eso es algo de lo que no te cansas. Entiendo que hay mucha gente a la que le parezca que tocar siempre la misma canción es aburrido, pero a nosotros no nos aburre.

¿Cómo ha sido el antes y después en sus vidas tras el éxito de esa canción?

Nos cambió la vida, porque además fue casi justo en la pandemia, salió un poquito antes . Lo vivimos de una manera un poco extraña, porque estaba todo el mundo súper asustado y nadie sabía qué pasaba y en cambio a nosotros, aunque teníamos también esa sensación, de repente nos estaba pasando algo muy bonito. Ahí nos cambió la vida. A partir de entonces cada uno fuimos dejando nuestros respectivos trabajos y pudimos dedicar el 100% de nuestro tiempo a la música.

Psicológicamente, ¿cómo se maneja pasar de tocar en salas ante 100 personas a recintos de 40.000 en tan poco tiempo?

Es cierto que ha pasado todo bastante deprisa. Aunque ya llevamos un tiempo, unos años girando, no te da tiempo a asimilar todas las cosas buenas que te están pasando. Intentamos tomárnoslo un poco como antes, porque para nosotros, al final, siempre ha sido nuestra pasión, nuestro hobbie, y ahora con la suerte de poder dedicar todo nuestro tiempo a ello.

Llenaron el Wizink Center de Madrid, que parece que es casi una obligación para los grupos hoy en día... ¿qué supone realmente ese aforo?

Para nosotros fue un sueño cumplido. Todos habíamos ido muchas veces allí a ver a nuestras bandas favoritas, y estar en ese escenario, con el recinto lleno, es una sensación increíble. Ni siquiera imaginamos nunca que podríamos estar ahí.

¿Es un buen momento para ser músico?

Sí, por supuesto, estamos en uno de los mejores momentos que yo recuerdo. Ahora hay muchísima más oferta de conciertos, festivales y eventos en directo. Si hay oferta es porque hay gente que va a ver estos conciertos . Creo que eso ha llegado para quedarse.