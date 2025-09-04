Una de las 'casas joya' de la plaza de Lugo de A Coruña se prepara para su reforma

La segunda de un conjunto de tres casas especialmente singulares de la plaza de Lugo se prepara para cubrirse de andamios. El Concello de A Coruña concedió licencia de obras, el pasado diciembre, para acometer mejoras en uno de los inmuebles joya proyectados por Juan de Ciórraga y promovidos por Manuel Reboredo en la plaza, inscrito en el decorativismo modernista.

Concretamente, estas actuaciones se centrarán en el inmueble número 10, que alberga en su bajo la tienda de Carolina Herrera, y que precisa una reforma de su fachada, cubierta e instalación de un ascensor.

Al ser un inmueble considerado de especial interés, el Ayuntamiento ha resuelto descontar el 50% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Este descuento, no obstante, deberá pasar antes por la comisión de Facenda y deberá recibir el visto bueno del pleno municipal. Se trata de una bonificación que la administración concede a edificios con circunstancias culturales e histórico-artísticas relevantes.

No es la primera de este conjunto de viviendas que es objeto de trabajos. En 2011, la conocida popularmente como Casa de los Cisnes, debido a los animales que decoran su alicatado, ya recibió su pertinente lavado de cara, mientras que el tercero del conjunto permanece cubierto con una lona.

