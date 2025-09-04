El Concello de A Coruña rechaza las peticiones de permitir perros en playas en verano

La ordenanza de playas, aprobada inicialmente en junio por PSOE y BNG, irá de nuevo a pleno para su aprobación definitiva en la sesión de la próxima semana. Recibió siete alegaciones, en su mayoría para pedir ampliar la posibilidad de llevar perros en los arenales, pero el Gobierno local ha desestimado estas reclamaciones o ha señalado que no tienen que ver con la ordenanza. El grupo municipal del PP pedía que las mascotas pudiesen acceder a las playas en periodo estival entre las 22.00 y las 10.00 horas, pero el Gobierno local, en el escrito de respuesta a las alegaciones, señala que es incompatible con mantener la bandera azul

De acuerdo con el texto que irá a aprobación definitiva la próxima semana, el acceso a los arenales con animales domésticos, con la excepción de Bens, se prohíbe entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, con multas de hasta 750 euros.

El escrito, que se aprobará en la Comisión de Hacienda del próximo lunes, sí introduce algunos cambios menores propuestos por el PP en la redacción, entre ellos el reconocimiento explícito de la «accesibilidad universal» a las playas por parte de los usuarios en los términos que establece la legislación vigente. Pero rechaza otras propuestas, como que los eventos populares y conciertos que se realicen en las playas deban presentar un plan medioambiental de recogida de residuos y neutralidad ecológica.

Otras alegaciones afirmaban que el arenal de Bens, el único con consideración de playa canina, es insuficiente, pidiendo dar esa consideración a la de As Amorosas o reclamaban horarios para canes en el verano que empezasen a las 21.30 horas y acabasen a las 08.00 y las 10.00 horas o pedían un servicio de transporte público para llevar animales a zonas de recreo autorizadas. Pero el Ayuntamiento mantiene la prohibición general de perros en verano (con excepciones como canes de asistencia), y señala que la ordenanza «no se cierra» a la posibilidad de crear nuevas áreas de esparcimiento canino temporales o permanentes, aunque no las establezca explícitamente.

El Concello considerará una falta leve, con una multa de hasta 750 euros, infracciones que afecten al cuidado de la playa, como deshacerse de residuos fuera de los contenedores y papeleras tirándolos al agua o a la arena, o abandonar restos de utensilios de pesca recreativa como cebos y anzuelos. Las molestias a los usuarios de la playa usando a alto volumen los altavoces o en general realizando actividades que «supongan un incumplimiento de normas cívicas de convivencia» también se consideran infracciones leves.

La ordenanza también prohíbe la venta ambulante, acampar y hacer hogueras (aunque San Juan es una excepción). e indica que «las actividades o juegos de pelota, palas, voleibol y similares, tanto en la arena como en el agua, estarán permitidas cuando no supongan molestias para el resto de personas usuarias». Así, deben «realizarse a una distancia no inferior a diez metros de ellas o cuando la dimensión del arenal así lo permita».