Defensa do Común recurre en el juzgado la licencia de un edificio en una parcela de A Maestranza
Considera que la autorización a Lipromo Coruña SLU para la construcción de un inmueble de 57 viviendas está fuera de la legalidad "igual que el estudio de detalle que la ampara", también impugnado por esta organización ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Defenda do Común ha presentado en los juzgados de A Coruña un recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos de la Junta de Gobierno local de A Coruña que otorgaron licencia de obras a Lipromo Coruña SLU para la construcción de un edificio de 57 vivendas en la parcela 2 del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de A Maestranza. Los acuerdos impugnados incluyen los aprobados el 4 de junio de este año para el otorgamiento de licencia y el 16 de julio para la subsanación de errores.
La organización expone, en un comunicado, que impugna judicialmente la licencia "al amparo del derecho de acción pública en materia de urbanismo" al considerar que dicha licencia vulnera la normativa legal por, entre otras cuestiones, tener como base el estudio de detalle para este ámbito aprobado por el pleno municipal en diciembre de 2023 que, según Defensa do Común, es "nulo de pleno derecho". Recuerdan que dicho estudio de detalle también fue impugnado judicialmente el año pasado y que este proceso se encuentra en la actualidad en fase de conclusiones, el último trámite antes de la sentencia que, según las previsiones de este colectivo, se fallará en el último trimestre de este año.
Denuncia además Defensa do Común que el Gobierno local les ha negado acceso al expediente de esta licencia ahora recurrida y señala que el recurso a la vía judicial es "la única alternativa legalmente posible para frenar la construcción de edificios que supondrían --considera la entidad-- una grave afectación a la integridad y valores patrimoniles del sistema defensivo de la Ciudad Vieja". Recuerdan que dicho conjunto patrimonial tiene la consideración de BIC (Bien de Interés Cultural).
Defensa do Común reitera que procede una modificación puntual del Plan Especial de la Ciudad Vieja para "una adecuada delimitación" de dicho sistema defensivo, de su contorno de protección y de la determinación de concretas normas de prevención y protección y puesta en valor" a efectos de "evitar la construcción de edificaciones que supondrían una afectación negativa".
Añade Defensa do Común que "la inacción y pasividad de Xunta y Concello respecto de tal modificación no pueden suponer la autorización y ejecución de edificaciones al amparo de un plan especial obsoleto y que no incorpora suficientes garantías de preservación y protección de un sistema defensivo que es un conjunto patrimonial de especial relevancia en el patrimonio cultural coruñés", en alusion al plan especial de A Maestranza, de 1994, que según los recurrendes ha sido "declarado ilegalmente como vigente en el PEPRI de 2015".
