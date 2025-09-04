Despliegue en el parque de Eirís para celebrar la fiesta de la familia

Los vecinos de Eirís celebran la fiesta de la familia este fin de semana con un despliegue de actividades que inundarán el parque con photocalls, hinchables, pokemons, patinaje, globoflexia, cómics… Habrá además un torneo de fútbol organizado por el Eirís SD, carreras infantiles, actuaciones de música tradicional, artesanía, y hasta un desfile de moda y peluquería. Los asistentes podrán degustar pulpo, churrasco y dulces durante las dos jornadas y, por las noches, serán la banda ‘The Nunzia’s Rock Band’ el sábado y una Fiesta Holi el domingo las encargadas de amenizar la verbena.

Fiesta de la familia en el parque de Eirís. / LOC