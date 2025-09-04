«Empezamos muy pronto, con 18 años, pero todavía nos sentimos jóvenes»

Se suben este viernes al escenario del Recorda Fest. ¿Disfrutan los festivales de la misma manera que las salas?

Son formatos diferentes, sobre todo a nivel de lo que tú puedes desarrollar. En los festivales, tienes que hacer un repertorio que es como una especie de playlist. Aunque metas alguna canción que tú te permitas, sabes que hay temas que no puedes dejar de tocar. En la sala, todas las entradas las ha pagado gente que viene a verte a ti, sí que puedes desarrollar un poco más de tu personalidad completa. Lori Meyers tiene una personalidad compleja, con muchos vértices estilísticos, y muchas veces en los festivales no se puede desarrollar de todo. Esa es la diferencia, pero se disfruta de la misma manera.

Habla de esa personalidad compleja, aunque todavía hay quien intenta etiquetarlos: indie, rock, pop... ¿Dónde se ubican ustedes?

Es difícil responder desde nuestro punto de vista porque nosotros somos los que hacemos las canciones o los emisores, no los que las catalogan o los que las reciben. Es muy complicado contener y, a la vez, clasificar. Es muy difícil definir nuestra personalidad. Uno muchas veces hace las cosas porque le salen así por intuición, por lo que ha mamado desde que era chico, por lo que ha vivido o por lo que ha escuchado cuando sus padres le ponían música. Todo eso nos ha afectado a la hora de crear y desarrollar una carrera discográfica. Desde luego que el indie ha sido muy importante en los 90, cuando había esos caminos al margen de la música más comercial. Por ahí empezamos nosotros, pero luego ese estilo se fue desvirtuando.

Lo que está claro que es que llevan más de dos décadas sobre los escenarios. Ahora que comparten carteles con grupos emergentes, ¿se sienten un poco los padres de ellos?

El tiempo pasa muy rápido. Cada vez más. La cuestión es cómo lo gestionas, qué perspectiva tienes sobre lo que sucede y cómo va cambiando el mundo... Así te vas dando cuenta de que no estás en la misma situación que hace 20 años. Nosotros empezamos muy pronto, con 18 o 20 años, y todavía nos sentimos jóvenes. Nosotros huimos de esa sensación paternalista de decirles a los que vienen eso de «las cosas se hacían así antes». La música va más de compartir, independientemente de edades. Es más sano pensar que estamos aquí para compartir experiencias y estilos.

Su carrera fue evolucionando muy poco a poco. Parece que eso ya no sucede, que el éxito es llenar grandes recintos cuanto antes.

Ahí sí que notamos un cambio. Yo creo que la rapidez de las tecnologías lo ha acelerado todo. Hay ansiedad por triunfar o por sacar, ya no un disco, sino una canción que tenga muchas reproducciones. El que viene por abajo y no llega, se agobia. Antes también pasaba, pero no se medía tanto, todo el mundo tiene acceso a esos números. He notado esa ansiedad por ir rápido del punto A, que es el principio, al punto B, que es el éxito. Nosotros no es que hayamos querido hacerlo lento, sino que surgió así.

Este viernes toca en A Coruña, de donde era su padre, Paco Méndez, al que perdió recientemente. ¿Será por eso más especial?

Para mí va a ser emotivo volver a mi segunda casa. Desde que fallecieron mis abuelos, hace ya 10 o 15 años, por cuestión de edad, empecé a ir menos, pero allí pasé largas temporadas. Mi padre nos dejó hace unos 3 meses, así que va a ser un poco más emocionante. Es un plus poder hacer algo en su honor.

Su padre, además, fue uno de los motores de Lori Meyers en sus inicios.

Sí. En los 60, él tuvo un grupo. Empezó en A Coruña y luego en Madrid, hasta que decidió bajarse a Granada por amor. Cuando vio que su hijo seguía su estela, hizo un poco de primer mánager. Nos buscaba conciertos, nos llevaba en la furgoneta y hasta nos compró un equipo básico para empezar a grabar nuestras propias canciones. Luego tuvo que echarse a un lado porque las cosas fueron bien y llegó gente más profesional.

¿Hay alguna canción que le recuerde especialmente a él?

Sí, las canciones de la primera época, como Tokio ya no nos quiere. En aquel momento, mi padre tomó algunas decisiones del grupo. Las primeras maquetas se grabaron en casa de mis padres.