«Van a entrar en el multiverso ‘La Reina del Flow’, se van a sentir en Medellín»

¿Cómo encaja la propuesta de La Reina del Flow en un cartel como el del Recorda Fest, centrado en pop y rock alternativo?

Juanma. Sabemos que van otros artistas, pero que una parte del público del Recorda va a ver el show que vamos a proponer. La música siempre conecta. Al que le guste la música lo va a disfrutar.

Kevin. No sé si la propuesta de la Reina es alternativa, pero sí diferente. No es un concierto normal, es la música que escucharon en la televisión, que vieron, que conocen. La gente sabe la representación y la historia de cada canción, lo que lo hace diferente. Nosotros como artistas musicales, pero también actores, hacemos un junte perfecto. Las intervenciones que hacen los cantantes van a ser las intervenciones hechas por los personajes. Está lindo, no es el típico concierto que vas a ver en cualquier lado. Igual encaja en algo alternativo. En España siempre nos han recibido excelente, vamos con todo.

La Reina del Flow es un éxito de Netflix con millones de espectadores. ¿Cómo fue el proceso de trasladarlo a un escenario?

Juanma. Fue muy mágico, a todos nos genera mucha curiosidad de qué va a suceder. Los personajes salen de la pantalla y tocan las tablas en la vida real. Esto genera mucha ilusión. Hay personas que hoy tienen 18, y cuando empezó la serie tenían 10 años. Para todos es como cumplir un sueño. La oportunidad de cantar en vivo es algo muy mágico, muy épico, una oportunidad para que nuestras voces sean reconocidas.

Kevin. Surge de la necesidad de los fanáticos de querer estar más cerca de la serie, y eso es literal por el resultado de la serie. Hace ocho años salió, y hoy la gente se sigue repitiendo la primera y la segunda temporada. Nos sentimos afortunados de haber hecho parte de una serie que surge una vez cada diez años. El anterior seguramente fue RBD, o High School Musical. Hay un fenómeno de esos a la década, es una locura y, afortunadamente nos ha tocado a nosotros como artistas y como cantantes, yo como Kevin y él como Juanma, cada uno como nosotros mismos. Para nosotros es un sueño. Que no nos despierten, por favor.

¿Qué traerán al Recorda Fest?

Juanma. La van a pasar bien. Van a entrar en el multiverso La reina del Flow, se van a sentir en Medellín, vivir el origen de la serie, vamos a cantar las canciones de la primera y la segunda temporada.

Su audiencia ha crecido con ustedes. ¿Cómo han evolucionado profesional y personalmente desde el foco de un fenómeno de masas como este?

Kevin. Nosotros, y hablo en nombre del elenco, hemos crecido artísticamente de una forma impresionante. Se nos han abierto muchas puertas a nivel internacional, el Recorda Fest es muestra clara de eso. A mí, en lo personal, Cris Vega, mi personaje, me enseñó que yo podía estar con un micrófono y cantar en un escenario. Yo soy bailarín profesional, bailé con muchos artistas antes de La Reina del Flow, y Cris Vega llega y me dice «no papi, usted está para coger el micrófono y estar ahí». Estoy agradecida a Cris Vega y al proyecto por ello. Necesitaba este personaje para que Kevin se diera cuenta de que sí podía coger el micrófono. En muchos lugares de Latinoamérica hay muchos pelados que nacimos en barrios en los que no hay muchas oportunidades, y llega el arte a cambiar eso, a decirte que puedes llegar lejos. Yo veo a mis compañeros que tienen sus proyectos musicales y digo, guau, que chimba que hayan conectado los artistas con la música. Esa es la mejor manera de crecer, artísticamente sí se nota, aunque personalmente cada uno tenga su proceso.