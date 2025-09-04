¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 4 de septiembre

Asamblea del BIC del Museo Carlos Maside

19.30 horas | Encuentro de colectivos, entidades y vecinos para decidir las acciones a realizar de forma conjunta sobre la declaración BIC del Museo Carlos Maside.

Asoc. Alexandre Bóveda | San Andrés, 36, 1º

Proyección del documental ‘Miralles’

20.00 horas | Documental sobre Enric Miralles, considerado un imprescindible de la arquitectura contemporánea.

Fórum Metropolitano | Río de Monelos, 1

Charla sobre el Monasterio de Caaveiro

20.00 horas | El arquitecto y doctor en Historia del Arte José Manuel Yáñez imparte la charla Una mirada al Monasterio de Caaveiro y su entorno natural: As Fragas do Eume. La entrada es gratuita.

Portas Ártabras | Sinagoga, 22

Versiones de pop español en la Mardi Gras

21.30 horas | La música vuelve a la Mardi Gras de la mano de Los Camachuelos, que harán disfrutar al público con versiones de pop español. La entrada tiene un precio de 10 euros.

Mardi Gras | Travesía Torre, 8