¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 4 de septiembre
Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Asamblea del BIC del Museo Carlos Maside
19.30 horas | Encuentro de colectivos, entidades y vecinos para decidir las acciones a realizar de forma conjunta sobre la declaración BIC del Museo Carlos Maside.
Asoc. Alexandre Bóveda | San Andrés, 36, 1º
Proyección del documental ‘Miralles’
20.00 horas | Documental sobre Enric Miralles, considerado un imprescindible de la arquitectura contemporánea.
Fórum Metropolitano | Río de Monelos, 1
Charla sobre el Monasterio de Caaveiro
20.00 horas | El arquitecto y doctor en Historia del Arte José Manuel Yáñez imparte la charla Una mirada al Monasterio de Caaveiro y su entorno natural: As Fragas do Eume. La entrada es gratuita.
Portas Ártabras | Sinagoga, 22
Versiones de pop español en la Mardi Gras
21.30 horas | La música vuelve a la Mardi Gras de la mano de Los Camachuelos, que harán disfrutar al público con versiones de pop español. La entrada tiene un precio de 10 euros.
Mardi Gras | Travesía Torre, 8
