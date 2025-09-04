Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocio y cultura

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 4 de septiembre

Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes

Monasterio de Caaveiro

Monasterio de Caaveiro / Carlos Pardellas

RAC

Charla sobre el Monasterio de Caaveiro

20.00 horas | El arquitecto y docto en Historia del Arte José Manuel Yáñez imparte la charla Una mirada al Monasterio de Caaveiro y su entorno natural: As Fragas do Eume. La entrada es gratuita.

Portas Ártabras

Proyección del documental ‘Miralles’

20.00 horas | Documental sobre Enric Miralles, considerado un imprescindible de la arquitectura contemporánea.

Fórum Metropolitano

Versiones de pop español en la Mardi Gras

21.30 horas | La música vuelve a la Mardi Gras de la mano de Los Camachuelos, que harán disfrutar al público con versiones de pop español. La entrada tiene un precio de 10 euros.

Mardi Gras

Asamblea del BIC del Museo Carlos Maside

19.30 horas | Encuentro de colectivos, entidades y vecinos para decidir las acciones a realizar de forma conjunta sobre la declaración BIC del Museo Carlos Maside.

Asoc. Alexandre Bóveda

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
  2. La alcaldesa de A Coruña ve en la salida de Ryanair de Vigo y Santiago una 'oportunidad' para conseguir rutas internacionales
  3. Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
  4. Cuatro Caminos en obras: estos son los tres espacios que renovará el Concello de A Coruña
  5. Esta pulpería en el corazón de A Coruña tiene más de 50 años y conserva la esencia de las casas de comida gallegas
  6. Los trabajadores de A Coruña, a la cabeza de Galicia en porcentaje de sueldo dedicado al alquiler
  7. Una endoscopia de milagro en A Coruña: de la parálisis a caminar en tan solo dos días
  8. Cuatro Caminos se desprende de sus andamios

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 4 de septiembre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 4 de septiembre

Todos los municipios del área de A Coruña pierden población escolar salvo Bergondo

Todos los municipios del área de A Coruña pierden población escolar salvo Bergondo

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 4 de septiembre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 4 de septiembre

La alcaldesa rebautiza Arde Bogotá como «Chove Bogotá»

La alcaldesa rebautiza Arde Bogotá como «Chove Bogotá»

Hurta un videojuego en A Coruña y pide eximente por “estado de necesidad”

Hurta un videojuego en A Coruña y pide eximente por “estado de necesidad”

El Superior de Galicia admite la demanda de los propietarios de viviendas turísticas contra la normativa de A Coruña

El Superior de Galicia admite la demanda de los propietarios de viviendas turísticas contra la normativa de A Coruña

Rafael Cobas, vecino de A Coruña con fibromialgia: «Es una enfermedad incomprendida, con independencia del género»

Rafael Cobas, vecino de A Coruña con fibromialgia: «Es una enfermedad incomprendida, con independencia del género»

Alejandro Méndez, de Lori Meyers, en A Coruña: «Todavía nos sentimos jóvenes»

Alejandro Méndez, de Lori Meyers, en A Coruña: «Todavía nos sentimos jóvenes»
Tracking Pixel Contents