Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 4 de septiembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Charla sobre el Monasterio de Caaveiro
20.00 horas | El arquitecto y docto en Historia del Arte José Manuel Yáñez imparte la charla Una mirada al Monasterio de Caaveiro y su entorno natural: As Fragas do Eume. La entrada es gratuita.
Portas Ártabras
Proyección del documental ‘Miralles’
20.00 horas | Documental sobre Enric Miralles, considerado un imprescindible de la arquitectura contemporánea.
Fórum Metropolitano
Versiones de pop español en la Mardi Gras
21.30 horas | La música vuelve a la Mardi Gras de la mano de Los Camachuelos, que harán disfrutar al público con versiones de pop español. La entrada tiene un precio de 10 euros.
Mardi Gras
Asamblea del BIC del Museo Carlos Maside
19.30 horas | Encuentro de colectivos, entidades y vecinos para decidir las acciones a realizar de forma conjunta sobre la declaración BIC del Museo Carlos Maside.
Asoc. Alexandre Bóveda
