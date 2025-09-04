Hurta un videojuego en un centro comercial de A Coruña y pide eximente por “estado de necesidad”
Aunque el Supremo acepta que existe el “hurto famélico”, la Audiencia Provincial considera que un juego “claramente, no es un objeto de primera necesidad”
La Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado una condena de multa para una mujer que, el año pasado, hurtó un videojuego en un centro comercial de la ciudad. La condenada cogió el juego para “obtener un beneficio ilícito”, pero su abogado pidió eximente por “estado de necesidad”, equiparándolo a casos a una persona que comete un crimen para poder comer o sobrevivir. La Audiencia, sin embargo, ha rechazado esta argumentación.
De acuerdo con este tribunal, la mujer entró en el establecimiento en el que cometió el robo a las 13.30 horas del pasado 28 de octubre y “metió entre sus ropas” el videojuego, para salir a continuación “sin abonar su importe”, de 53,99 euros. Un vigilante de seguridad la retuvo a la salida. El Juzgado de Instrucción número 1 la condenó por un delito leve de hurto a una multa de 100 euros, a pagar en cuotas diarias de cinco; solo impuso privación de libertad si no paga la multa, a razón de un día por cada dos plazos impagados.
Su abogado apeló a la Audiencia, que afirma que, aunque el “hurto famélico, necesario o miserable” no figura como tal en el Código Penal, sí figura en sentencias del Tribunal Spremo, que lo aplican a casos en los que se toman bienes ajenos para cubrir “las más primarias y perentorias necesidades”, como puede ser alimentación, refugio, habitación o asistencia médica. Es decir, el que delinque intenta evitar “el hambre, la desnudez, la intemperie o la enfermedad desatendida”. En el hurto del videojuego, afirma la Audiencia, la mujer no sustrajo “bienes o alimentos de primera necesidad y destinados a satisfacer sus necesidades alimentarias más acuciantes”.
