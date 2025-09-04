El impuesto a grandes empresas en A Coruña sube de once millones por primera vez desde 2015

Las empresas con presencia en A Coruña y que ingresan más de un millón de euros al año deben pagar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que el Concello empezará a cobrar el viernes de la semana que viene. La previsión de recaudación que aparece en los presupuestos es de doce millones, pero, a la falta de saber el resultado de esta campaña, la liquidación de 2024 dejó los mayores ingresos de la última década. Ese año se esperaban 12,65 millones, pero los derechos reconocidos netos (lo que el Concello tiene derecho a cobrar) superaron los 13,4 millones, prácticamente un 31,3% más que en 2023. El cobro efectivo, es decir, lo que entró en las arcas municipales durante el ejercicio subió casi un 23,2%, de 9,2 a casi 11,34 millones, sobrepasando, por primera vez desde 2015, la barrera de los once millones. La explicación, según fuentes municipales, está en la «mejora de la actividad económica».

Las cifras de recaudación son inusitadas en la última década: desde 2018 no se rebasaban los diez millones en los cobros efectivos, dentro del año, de este impuesto, y en 2019 quedaron en algo menos de 8,75 millones. Entre 2020 y 2023 los cobros efectivos estuvieron entre los 9,2 y los 9,8 millones de euros, muy por debajo de las cifras actuales. Los derechos reconocidos se movían entre los 10,2 y los 10,8 millones, aproximadamente.

Sin embargo, sí que se alcanzaron cifras semejantes a las actuales durante la burbuja inmobiliaria. En el año que estalló esta, 2008, el Concello previó ingresar cerca de 11,2 millones por el IAE y recaudó prácticamente la misma cifra, algo más de 11,15 millones. La recaudación efectiva bajó en un millón el año siguiente pero volvió a remontar hasta cerca de 11,3 millones en 2010. En los siguientes años se situó en el entorno de los nuevo o diez millones, si bien hubo un pico en 2015 de 11,35, prácticamente la misma cifra que el año pasado, antes de que la recaudación se contrajese de nuevo. Los derechos reconocidos, sin embargo, eran sustancialmente inferiores, algo más de doce millones.

Si bien es cierto que en 2024 hubo una subida del IAE, como parte del alta de impuestos y tasas que el Gobierno local pactó con el BNG, esta no explica por sí misma el salto de recaudación, puesto que fue solo del 3%, muy inferior al incremento de los ingresos. El concejal de Economía y Hacienda, José Manuel Lage, considera que este impuesto, «que solo abonan las grandes empresas», es un «buen indicador» de la marcha de la economía en la ciudad, y liga el incremento con la política económica municipal.

Desde la llegada a la Alcaldía de Inés Rey y la vuelta del PSOE al Gobierno local, indica Lage, la regidora «se marcó como principal objetivo contribuir a la dinamización económica», de la ciudad, que, afirma, venía «de años de parálisis y contracción». La ciudad, señala, ha pasado por primera vez en décadas del cuarto de millón de habitantes, y también de los once millones en IAE desde el año 2015.

Las cifras de aumento de población y de recaudación son indicadores de que A Coruña «es una ciudad en crecimiento y uno de los polos económicos indiscutibles del noroeste de la Península», según la interpretación del edil de Hacienda, que promete que el Gobierno local seguirá «apostando por la inversión pública y los servicios». Estos, señala Lage, se pueden reforzar «precisamente gracias a aumentos en la recaudación como los del IAE». Aunque no es de las mayores fuentes de fondos del Concello, el IAE es una parte relevante de los ingresos, y el año pasado supuso, aproximadamente, un 3,6% de los cobros que realizaron y que se acercaron a los 318,3 millones.

Reclamación legal de Repsol

Repsol, propietaria de la refinería, es una de las grandes fuentes de efectivo para el Concello por el Impuesto de Actividades Económicas, y en diciembre de 2019, en el primer mandato de Rey, el pleno aprobó un cambio para aumentar la cuota que debía abonar la petrolera en unos 265.000 euros. Repsol ingresó la cantidad en 2020 y 2021, pero llevó la decisión al juzgado y, en 2022, la Justicia le dio la razón y tuvo que revertirla.

La modificación de 2019 consistió en un cambio de la ordenanza fiscal, cambiando la categoría de la calle en la que se encuentra la refinería para igualarla a la de Arteixo. Repsol presentó alegaciones, pero fueron desestimadas con el voto en contra de todos los grupos, a excepción del PP, que se abstuvo y pronosticó que la cuestión «se resolvería en los tribunales».

En 2022, la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló la modificación, al considerar que no hubo justificación suficiente para la aplicación de la subida. Según la sentencia, para aprobar la modificación de un callejero fiscal debe constar en el expediente, «no solo la clasificación de las calles y la adscripción de cada una a su categoría», sino también los criterios que motivan el cambio. El Concello presentó un recurso de casación, pero el Tribunal Supremo no lo admitió a trámite.

Suscríbete para seguir leyendo