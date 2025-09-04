James Rhodes acercará a Chopin, Brahms y Rachmaninov a Palexco

El pianista y divulgador James Rhodes regresará a la ciudad con un concierto en el que acercará al público coruñés obras e historias de Chopin, Brahms y Rachmaninov. Apasionado de la música clásica, con numerosos álbumes y libros publicados, Rhodes ofrece una experiencia diferente a los recitales convencionales gracias a su carisma, talento y estilo de stand-up. Es conocida su conexión con Galicia, un vínculo que lo ha acercado en diferentes ocasiones a la ciudad. En su última visita, llegó a reconocer que busca casa en A Coruña y publicó en redes sociales un exhaustivo reportaje fotográfico, otra de las conocidas facetas del músico británico, afincado en Madrid. Su concierto será en Palexco el domingo 23 de noviembre a las 19.00h y las entradas pueden adquirirse a partir de 17,60 euros a través de Ataquilla.