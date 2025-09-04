El líder del STL grabó su charla con un concejal de A Coruña en la huelga de la basura

Miguel Ángel Sánchez, el máximo dirigente del Sindicato de Traballadores da Limpeza (STL), grabó la conversación que mantuvo con el concejal Gonzalo Castro, uno de los tres tenientes de alcaldía y hombre de confianza de la alcaldesa, durante la huelga de la recogida de la basura que se produjo el pasado verano. Sánchez trató de utilizar el contenido de esa charla el pasado martes en el juicio que se desarrolla por su despido como argumento que justificase haber desobedecido las órdenes que le dio la empresa Prezero sobre la retirada de los desperdicios de las calles durante el conflicto laboral.

Castro explicó este jueves que la conversación con Sánchez se produjo «de forma absolutamente casual» al coincidir con él y negó que se mantuviese por teléfono, ya que la grabación aportada procedía de un aparato de este tipo. El edil aseguró además que la charla se llevó a cabo por «iniciativa absolutamente propia», en un intento de desligarla de la postura oficial del Gobierno local.

Para Castro, el intento de Sánchez de vincular esta conversación con el incumplimiento de las órdenes de Prezero de vaciar los contenedores de basura es «surrealista». Los trabajadores decidieron en aquel momento dar prioridad a retirar los desperdicios que se amontonaban en las calles, por lo que el concejal declaró: «Utiliza que le digo que hay que recoger la basura para decir que como tuvo que obedecer esa orden, desobedeció a la empresa». En su opinión, el argumento es «absurdo» porque rechaza que Prezero diese a la plantilla «una orden contradictoria con la de recoger la basura».

Detalló que el juez que instruye esta causa rechazó la petición de Sánchez de que se le citase como testigo, lo que calificó como de «buen criterio» porque entiende que no tiene «nada que aportar a un despido que forma parte de una relación laboral entre una empresa y un trabajador». Señaló que solicitó al sindicalista «lo que le pediría cualquier vecino de esta ciudad, que por favor recogiese la basura de las calles», ya que «la imagen que estábamos viviendo era la de unas calles en las que se estaba acumulando la basura y generando casi un problema de salud pública».

«Dentro de mis competencias traté siempre de trabajar duro para resolver cuestiones que afectan al interés general de esta ciudad», dijo para justificar la petición a Sánchez, a quien trasladó que los trabajadores de Prezero debían recoger la basura «porque la situación era insostenible y porque socialmente era injustificable». Aseguró también que «todos los cargos públicos» tenían la responsabilidad de que en aquel momento se recogiese la basura de las calles porque era un problema muy grave».