Lóstrego arranca con películas y una muestra de Totoro
El festival de cine Lóstrego comenzó ayer en el Fórum con una exposición sobre Totoro, el personaje de Studio Ghibli, y las proyecciones de Mirai, mi hermana pequeña y La noche de los muertos vivientes. El festival nace con el objetivo de consolidarse como una cita de referencia para el audiovisual gallego y para las personas aficionadas al llamado fanterror. Hasta el sábado 6 de septiembre, los espectadores podrán disfrutar de filmes como Jacinto, Sen Alma, Malencolía o Mi vecino Totoro. También hay una sección dedicada a los cortometrajes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- 12 platos para dar la vuelta a España sin salir de A Coruña
- Cuatro Caminos en obras: estos son los tres espacios que renovará el Concello de A Coruña
- A Coruña arranca un curso clave para las infraestructuras que cambiarán su futuro
- Esta pulpería en el corazón de A Coruña tiene más de 50 años y conserva la esencia de las casas de comida gallegas
- Los trabajadores de A Coruña, a la cabeza de Galicia en porcentaje de sueldo dedicado al alquiler