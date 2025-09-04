Lóstrego arranca con películas y una muestra de Totoro

El festival de cine Lóstrego comenzó ayer en el Fórum con una exposición sobre Totoro, el personaje de Studio Ghibli, y las proyecciones de Mirai, mi hermana pequeña y La noche de los muertos vivientes. El festival nace con el objetivo de consolidarse como una cita de referencia para el audiovisual gallego y para las personas aficionadas al llamado fanterror. Hasta el sábado 6 de septiembre, los espectadores podrán disfrutar de filmes como Jacinto, Sen Alma, Malencolía o Mi vecino Totoro. También hay una sección dedicada a los cortometrajes.