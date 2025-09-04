Todos los municipios del área de A Coruña pierden población escolar salvo Bergondo

Los diez municipios del área metropolitana de A Coruña contarán el curso que comenzará en los próximos días con 31.536 alumnos en las diferentes etapas educativas, salvo la universitaria, lo que supone un descenso de 745, un 1,4%, con respecto al pasado. Bergondo es la única localidad en la que se incrementa la población escolar, 22 alumnos y un 3,4%, aunque al tratarse de la que cuenta con menor número de estudiantes, su repercusión sobre el conjunto de la comarca coruñesa es muy reducida.

En la ciudad, los centros escolares dispondrán este curso de 31.536 matriculados, 330 y un 1,04% menos que en 2024. Culleredo, el segundo municipio en alumnado, pierde 65 y cae a 4.884, mientras que Oleiros reduce en 48 su población escolar para quedarse en 4.594.

Tampoco Arteixo se libra del descenso de estudiantes, al caer en 106 y quedarse en 3.845, lo que representa una bajada del 2,7%. Cambre muestra un comportamiento similar al reducir en 101 plazas su volumen de matriculados y quedarse en 2.478, la segunda mayor caída en la comarca en términos porcentuales, ya que es del 4,07%.

En Betanzos la pérdida es de 22 y el número total pasa a ser de 2.254, al tiempo que los 23 alumnos que se reducen en Sada dejan su matrícula en 1.650. Abegondo, uno de los municipios con menor población escolar, es el que muestra una mayor disminución, del 4,9%, al contar con 40 alumnos menos este curso.

Carral, el segundo municipio con menos estudiantes, es también uno de los de mayor descenso en matriculados, un 3,7%, que lo deja con 701 en este curso.