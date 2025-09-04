Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP reclama sacar las bicis de las aceras en la nueva ordenanza

RAC

A Coruña

El PP ha presentado alegaciones a la ordenanza de movilidad, aprobada inicialmente por PSOE y PP, pidiendo que no se apruebe definitivamente hasta que haya un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y otros 50 cambios que incluyen «eliminar el uso compartido» de bicis y peatones y aceras, retirándoles la prioridad en aceras-bici a los vehículos de dos ruedas y mejoras de accesibilidad.

