El PP reclama sacar las bicis de las aceras en la nueva ordenanza
A Coruña
El PP ha presentado alegaciones a la ordenanza de movilidad, aprobada inicialmente por PSOE y PP, pidiendo que no se apruebe definitivamente hasta que haya un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y otros 50 cambios que incluyen «eliminar el uso compartido» de bicis y peatones y aceras, retirándoles la prioridad en aceras-bici a los vehículos de dos ruedas y mejoras de accesibilidad.
