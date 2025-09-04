Rafael Cobas, vecino de A Coruña con fibromialgia: «Es una enfermedad incomprendida, con independencia del género»

«La fibromialgia es una enfermedad incomprendida, con independencia del género de quien la padece», resalta Rafael Cobas Verde, vecino del Orzán, de 44 años, y diagnosticado de fibromialgia el pasado «6 de junio», apunta con precisión, con pleno total en los 18 puntos gatillo [áreas corporales]» donde se mide el dolor «en la prueba específica» que se realiza para confirmar esa dolencia. «Durante años, se pensó que la fibromialgia estaba relacionada con la menstruación, como si fuese ‘una cosa de mujeres’. Ese estigma todavía pesa, y mucho», reconoce, consciente de que, «como hombre (seguramente, por un tema cultural), no es fácil hablar de dolor, de agotamiento, de no poder más».

«Muchos lo vivimos en silencio, pero la realidad es que la fibromialgia es una enfermedad real, crónica, incapacitante y muy incomprendida, que se manifiesta con dolor generalizado, fatiga extrema, insomnio, hipersensibilidad, rigidez y una constante sensación de estar al límite», sentencia Rafael, quien accede a compartir su historia para ayudar a otros hombres que, al igual que él, viven «atrapados entre el dolor, la incomprensión y el miedo al estigma»: «No estáis solos».

«Durante años, se pensó que la fibromialgia estaba relacionada con la menstruación, como si fuese ‘una cosa de mujeres’. Ese estigma todavía pesa, y mucho», reconoce Rafael, consciente de que, «como hombre (seguramente, por un tema cultural), no es fácil hablar de dolor, de agotamiento, de no poder más». «Muchos lo vivimos en silencio, pero la realidad es que la fibromialgia es una enfermedad real, crónica, incapacitante y muy incomprendida, que se manifiesta con dolor generalizado, fatiga extrema, insomnio, hipersensibilidad, rigidez y una constante sensación de estar al límite», sentencia

Una historia que, anticipa, «es un poco larga». «Creo que mi cuerpo dijo basta después de años de presión psicológica y acoso laboral. Primero se rompió la mente, luego el cuerpo», considera. «Trabajaba como comercial telefónico, una profesión donde la presión por objetivos es constante y las jornadas se hacen eternas frente al ordenador. Con el tiempo, la ansiedad y la tensión emocional hicieron mella. Primero, apareció el insomnio. Luego, el agotamiento. Fui diagnosticado de un trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo y, en febrero de 2022, me dieron la baja médica por esta causa. No obstante, tras cumplir los 18 meses reglamentarios de baja, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) me dio de alta, a través de un frío 'SMS'. Solicité, entonces, las vacaciones que me correspondían (un mes pendiente) y, en ese periodo, me surgió una oportunidad en otro trabajo, que aproveché para ‘huir’, digamos, desesperadamente. Sin embargo, dos semanas después, comienza el calvario físico: dolores en la cadera, en la zona lumbar y cervical, que irradian hacia piernas y brazos… Una sensación constante de rigidez, como si llevase el cuerpo ‘encadenado’...», describe.

Espera por las citas en el Sergas

«En aquel momento, tenía un seguro privado, de modo que acudí a la consulta de un fisioterapeuta. Así fue cómo, después de muchas pruebas, me descubrieron una giba en la cabeza del fémur, es decir, un ‘saliente’ que me choca con la cadera. Eso se vio en una resonancia», expone este vecino del Orzán, quien detalla que, con posterioridad, empezó «con un dolor lumbar bastante fuerte», le hicieron una segunda prueba de ese tipo y «saltó una hernia» en el segmento vertebral «L5-S1».

«Aparte, noto que me irradia como una corriente hacia las piernas (se me duermen), pero también en ambos brazos. Volví al ‘fisio’, y me mandaron hacer otra resonancia cervical. Algo que, sorprendentemente, el seguro privado me denegó, alegando que padecía ya esas dolencias antes de su contratación. Digamos que me ‘invitaron’, amablemente, a irme del seguro», sostiene. «A partir de ese momento, tuve que recurrir a la seguridad social, lo cual comenzó a ralentizar aún más todo el proceso. Solicitas una cita, y nunca tiene una fecha concreta. Te ves dolorido y, aparte, intentando sacar fuerzas para poder reclamar una y otra vez en el Sergas y que te den esas citas de pruebas (resonancias, radiografías, electromiogramas...) que, muchas veces, no llegan...», prosigue.

Al cuidado de sus padres

A toda esta situación se le sumó, en paralelo, un nuevo revés: la enfermedad de sus dos progenitores, «al mismo tiempo». «Mi padre es enfermo de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y está encamado, con una máquina de oxígeno. Y a mi madre se le descubrió un cáncer de tiroides que, a día de hoy, es una metástasis controlada, con tratamiento oncológico oral que lo que busca, a sus 81 años, es la cronificación de la enfermedad», refiere este vecino del Orzán [diagnosticado, también, «de una radiculopatía motora, con afectación del 20%», detectada tras «una electromiografia»], antes de retomar el relato donde lo dejó.

«La segunda baja me la dieron en septiembre de 2023, pero no fue hasta el pasado 11 de abril cuando fui recibido en Neurocirugía del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), aunque la especialista no se atrevió a valorar mi hernia en la L5-S1 porque la resonancia lumbar que llevaba era ‘antigua’ (de 2022)», asegura, aún «pendiente» de que le asignen «fecha para realizar una nueva prueba». «Sin ella, ni siquiera puedo saber si mi hernia es operable, si necesitaré infiltraciones o cualquier otro tratamiento», lamenta, antes de exponer que fue esa neurocirujana quien, en aquella primera consulta, le trasladó sus «sospechas» de que el «calvario» que venía padeciendo «podía ser debido a que tuviese fibromialgia», de ahí que le derivase a Reumatología.

«Al poco tiempo, me vio un reumatólogo ‘de la vieja escuela’, quien me diagnosticó la enfermedad, en una consulta muy rápida», recuerda. «Me sorprendió, sobre todo, cómo lo hacen, ya que te miden unos puntos de dolor. En concreto, 18, y yo di pleno en todos ellos», explica Rafael, contrariado con la manera en que ese reumatólogo, afirma, le confirmó el diagnóstico.

Rafael insiste, con todo, en que su «principal malestar» es «que el sistema sanitario y el administrativo parecen funcionar por carriles paralelos». «Mientras Atención Primaria, Neurocirugía, Reumatología y Salud Mental siguen su curso, el INSS me citó a inspección médica tras cumplir 548 días de baja, sin que hubiese coordinación entre lo que valoran los médicos y lo que evalúa la Administración. Esa falta de conexión es desesperante. Me atrevería a decir que los inspectores del Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS contradicen en mi caso, no uno, sino varios diagnósticos emitidos por profesionales que han estudiado la carrera o el grado de Medicina»

«Me dijo: ‘Bueno, usted sufre de fibromialgia’. Me lo escribió en un papel, y espetó: ‘No le voy a dar más medicación de la que ya está tomando, porque ya es bastante’. A continuación, me comentó algo así como que ‘hay que saber vivir’ con este tipo de dolencias, y me avanzó que me iban a dar crisis ‘más y menos fuertes’. Yo le hice algunas preguntas sobre qué tipo de ejercicio me podía ir bien para encontrarme mejor, e incluso acerca de qué suplementos adicionales me convendría tomar (había escuchado hablar de la condroitina, o del magnesio...), y su contestación, creo que muy relacionada con el ‘tema hombre’, fue: ‘Déjate de mariconadas’», sostiene.

Sistema sanitario y administración, «por carriles paralelos»

Rafael insiste, con todo, en que su «principal malestar» es «que el sistema sanitario y el administrativo parecen funcionar por carriles paralelos». «Mientras Atención Primaria, Neurocirugía, Reumatología y Salud Mental siguen su curso, el INSS me citó a inspección médica tras cumplir 548 días de baja, sin que hubiese coordinación entre lo que valoran los médicos y lo que evalúa la Administración. Esa falta de conexión es desesperante. Me atrevería a decir que los inspectores del Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS contradicen en mi caso, no uno, sino varios diagnósticos emitidos por profesionales que han estudiado la carrera o el grado de Medicina. El 30 de junio, me citaron en la inspección médica para el reconocimiento de la incapacidad (que, por cierto, abren ellos de oficio), y la historia se ha vuelto a repetir: a través de otro gélido 'SMS', te comunican que te han dado de alta médica , por lo que tienes que incorporarte al trabajo», expone.

«En este caso, y al tratarse de una baja de larga duración, debes pasar un reconocimiento médico en el que, paradójicamente, te dan como ‘apto’ con una pequeña limitación (5 minutos de descanso tras cada hora de trabajo, lo que viene a ser la pausa visual frente dispositivos o ‘PVD’ de toda la vida) . Tras asesoramiento legal, no te queda otra que reclamar el alta médica (el abogado me ha comentado que la denegarán y no quedará otra que ir por la vía judicial). El sistema contradice, te agota para que abandones y te empuja a un gran gasto económico (abogados, médicos periciales, etc.). Esta espera y ‘lucha’ me tiene en vilo. Necesito una respuesta que reconozca que no estoy fingiendo, que no exagero. Lo que tengo es una enfermera real y crónica, aunque ‘algunos’ se nieguen a verla», incide desde el Chuac, en su 44 cumpleaños, junto a su madre, hospitalizada.