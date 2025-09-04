Los salones de uñas de A Coruña, listos para el cambio: «El producto tiene que ser seguro»

Los salones de uñas de A Coruña están preparados para actualizarse. Otros lo planean desde inicios de año y los hay también que pueden seguir su rutina con normalidad, ya que usan los productos libres de polémica. La novedad es que el 1 de septiembre entró en vigor la prohibición de la Comisión Europea para dos sustancias consideradas tóxicas: se trata del óxido de difenilfosfina (TPO, por sus siglas en inglés) y del dimetil-p-toluidina (DMTA), que hasta ahora se utilizaban para esmaltes y geles semipermanentes para las uñas. Ahora se consideran como «carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR)», por lo que su uso está prohibido en todos los países de la Unión Europea.

«El producto tiene que ser seguro, no solo bonito», defiende Mila Louro, la dueña de Nails Coruña, que tiene locales junto a su pareja en San Andrés y Matogrande. En su caso, no tiene que hacer ningún cambio porque sus productos «no contienen esas sustancias». «A nosotros nos importa la seguridad. Hay que tener cuidado porque es algo que ponemos en la piel», expone, y aplaude la medida de UE porque ayudará a «concienciar al público femenino de que su seguridad es importante» a la hora de hacerse la manicura o la pedicura. Nails Coruña abrió en 2012, «cuando apenas había tres salones de uñas en la ciudad», pero ahora «ya son muchos más».

Por ello, Louro cree que es importante «especializarse» y en su caso ha apostado por «la seguridad y el cuidado de la uña». «Más que la parte estética, ofrecemos cuidados y recomendaciones de profesionales. Primero hay que cuidar la uña, que esté sana, y luego la ponemos bonita», indica, a la vez que detalla que cuenta con «ocho manicuristas en total» y la «agenda completa» porque, reconoce, «hay demanda».

La encargada de Nails Palace, Jessica Goncalves, cuenta que, una vez salió la norma, decidieron «retirar todo el stock» para no tener ningún producto con esos tóxicos. Explica que «las marcas ya trabajan desde el pasado marzo para sustituir dicho producto». Esta adaptación es también una oportunidad para renovarse: «vamos a añadir más oferta y otros colores». Cuenta, además, que estos componentes se utilizaban de forma generalizada «para acelerar el secado del esmalte y fijarlo a la uña».

Antes o ahora, el objetivo es que esas sustancias desaparezcan de los salones de uñas, que llevan años disfrutando del auge de la manicura y pedicura semipermanente, que se mantienen brillantes y sin descascararse durante semanas. Según la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) y el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores, son sustancias cancerígenas que pueden reducir la fertilidad y provocar irritaciones en la piel y los ojos.

Alejandra Collantes, de Amore Studio, en Magistrado Manuel Artime, declara que esta prohibición no les afecta mucho porque ya estaban pendientes y hace tiempo que iniciaron el cambio. «No nos pilló por sorpresa. Hace unos tres años ya se habló de que tenía que haber una cantidad limitada de esas sustancias y se fue reduciendo hasta la prohibición», explica, e informa de que los fabricantes españoles ya empezaron a comercializar esmaltes sin estos tóxicos «a inicios de año». «Algunos están en proceso de transición, pero muy pocos», apunta, y asegura que en su local, desde hace tiempo, ya están «libres» de TPO o DMTA.

Collantes reconoce que el sector «va muy bien», por lo que esto no será un revés. «Cuando la gente empieza a cuidarse, es una vuelta sin retorno. Es como un vicio», desvela.