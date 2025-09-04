San Vicente de Elviña celebra sus fiestas este fin de semana con música, pasacalles y actividades para todos los públicos

Las fiestas en los barrios de A Coruña se trasladan este fin de semana a San Vicente de Elviña con actuaciones musicales, pasacalles, un mercado ecológico, una fiesta de la espuma y actividades para todos los públicos. La programación, organizada por la asociación vecinal en colaboración con el Concello, arranca el sábado 6 en la calle Rebandas con un mercado ecológico de 09.00 a 15.00h. Habrá pasacalles a cargo de la agrupación folclórica Aturuxo e Ignacio Bermúdez, miembro de la peña Os do Furancho de Elviña, será el encargado de leer el pregón a partir de las 14.00h. Por la tarde, el multiinstrumentista y 'hombre orquesta' Pulpiño Viascón amenizará la jornada y los más pequeños se podrán divertir con los hinchables. Y por la noche, una sesión DJ a cargo de Takesound dará paso al plato fuerte de la noche: la actuación de la orquesta Los Platinos a partir de las 22.00 horas.

Os do Furancho de Elviña / Carlos Pardellas

La banda municipal marcará el inicio de la jornada festiva del domingo con una actuación a partir de las 12.00 horas, antes de la sesión vermú. Ya por la tarde, a las 17.00 horas, se celebrará la fiesta de la espuma hasta el cierre, que llegará con la actuación de José Brea, a partir de las 20.00h.

Próxima parada: A Falperra

Las fiestas en A Falperra tomarán el testigo de San Vicente de Elviña los próximos 13 y 14 de septiembre. A continuación, se celebrarán las de Monte Alto (20 de septiembre), Ciudad Vieja (3, 4 y 5 de octubre) y O Ventorrillo (9, 10, 11 y 12 de octubre). Serán un total de 21 celebraciones en los diferentes distritos de la ciudad desde que comenzaron el pasado mes de mayo. Este año, como novedad, las entidades vecinales han podido presentar sus proyectos y memorias para optar a un máximo de 20.000 euros por cada celebración.