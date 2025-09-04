El Superior de Galicia admite la demanda de los propietarios de viviendas turísticas contra la normativa de A Coruña

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) contra la ordenanza municipal que regula esta actividad en A Coruña. El tribunal exige al Concello que le proporcione el expediente municipal completo mediante el que se tramitó la ordenanza.

Para Aviturga, la ordenanza coruñesa "contiene graves vicios de nulidad al invadir competencias que no son propias del Consistorio", ya que considera que "se atribuye competencias estatales en materia de propiedad horizontal e intenta innovar en la ordenación de actividades turísticas, cuya regulación corresponde exclusivamente a la Xunta de Galicia".

También destaca que la normativa "ignora por completo los derechos adquiridos de quienes cuentan con registro turístico oficial desde 2017 y cumplen escrupulosamente con todas las normativas vigentes, tanto estatales como autonómicas". así como que "reproduce literalmente párrafos enteros de otras disposiciones de rango superior, vulnerando el principio de jerarquía normativa".

Los propietarios de viviendas turísticas sospechan que la normativa "podría tensionar aún más el mercado inmobiliario local" porque "permitiría que cualquier edificio de la ciudad, tanto en el centro histórico como en los barrios residenciales, pueda destinarse íntegramente al uso turístico". Según Aviturga, eso "incentivará a inversores y propietarios a transformar inmuebles actualmente dedicados al alquiler convencional en bloques exclusivos para turistas".

Otro factor que destaca es que "aproximadamente el 80% de las viviendas turísticas actuales no cumplirían con los requisitos establecidos en la nueva ordenanza", a la que califica como "una de las más restrictivas de España". Aviturga señala que con esta normativa, el Gobierno local "intenta evitar la modificación de una normativa urbanística obsoleta", el plan general de 2013 y la regulación urbanística del casco histórico de 2015, "mediante una ordenanza que no se ajusta a la realidad de la ciudad y que fue elaborada sin considerar que las viviendas de uso turístico fueron reguladas por primera vez en 2017".

El colectivo pone de relieve que Cádiz, San Sebastián, Bilbao o Toledo "están aprobando normativas que respetan el principio básico de irretroactividad y adaptan sus planes urbanísticos a la realidad actual" y espera que el Concello "pueda reconsiderar su postura y establezca un diálogo constructivo con los propietarios para encontrar soluciones que garanticen la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible del sector turístico en la ciudad".