Esta "terraza tropical" está oculta en una azotea de A Coruña: especialistas en desayunos y cócteles

Pasa desapercibida debido a que no se puede ver desde la calle, pero lo cierto es que la terraza tropical que visitó @walkingporelmundo en su último vídeo es de las mejores de A Coruña. Diseñada para ser un local "de primera copa", se ha asentado en la ciudad como un rincón en el que desconectar y disfrutar de un rato agradable ya sea por la noche o por la tarde.

Se encuentra en la azotea del mercado del barrio de Elviña y fue la primera terraza de grandes dimensiones en un tejado en la ciudad de A Coruña. Se trata de Bellini, un "rooftop" de 560 metros cuadrados que cuenta tanto con terraza como con un precioso restaurante en el interior.

Tras subir varios pisos y llegar a la cima del Centro Comercial Elviña (en la Avenida Salvador de Madariaga, 9), como @walkingporelmundo comenta en su último vídeo, encontrarás "una terraza escondida con un aire tropical inesperado en plena ciudad. Sillones de mimbre y ambiente relajados, perfectos para tomar algo".

Sin embargo, su terraza no es lo último reseñable, sino que su interior también tiene mucho que ofrecer: "Cambia de registro: madera, luz cálida y un estilo moderno con guiños elegantes. Un sitio en el que puedes empezar el día con un desayuno y acabar por la noche con un cóctel".

Una oferta gastronómica para todos los gustos en A Coruña

Bellini, además de ser un sitio perfecto para disfrutar de una buena tarde-noche en verano también tiene una carta de lo más rica y lo suficientemente variada para agradar a todos los paladares. Además, según la estancia, el concepto variará.

Interior del restaurante Bellini / BELLINI

En la terraza, se ofrece picoteo, cerveza y copas. Mientras, el interior tiene su propia carta de cocina, con opciones que van desde la gastronomía más fusión hasta la más tradicional.

Pese a que combina espacios de diferentes ambientes, la distribución ha sido diseñada para que los ambientes no interfieran entre sí. Así, disfrutan tanto a aquellos que desean una cena tranquila como los que se hayan acercado hasta Bellini a divertirse con música y a tomar una copa.