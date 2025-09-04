Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

A Coruña quedará este viernes bajo la influencia anticiclónica, por lo que se esperan nubes bajas y bancos de niebla matinales que darán paso a tiempo seco y soleado en general, con entrada de nubes altas. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, según el pronóstico de MeteoGalicia, mientras que las máximas experimentarán un moderado ascenso. Los termómetros oscilarán entre los 14 y los 23 grados. Los vientos soplarán flojos del noreste y cambiarán a sudoeste al final del día.

Sábado 6

Los cielos estarán despejados durante las primeras horas del día, con alguna nube alta. Por la tarde, se incrementarán las nubes y regresarán los chubascos. Las temperaturas se moverán entre los 15 y los 25 grados.

Domingo 7

Las nubes alternarán con los claros y continuarán las precipitaciones. Los termómetros irán de los 18 y los 24 grados.

Tabla con la predicción detallada de la Agencial Estatal de Meteorología en A Coruña. / / LOC

Lunes 8

Aumentará la nubosidad y todavía se registrarán precipitaciones débiles. Las temperaturas irán de los 16 a los 23 grados.

Martes 9

Los cielos permanecerán cubiertos, con chubascos. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 23 grados.

Miércoles 10

Habrá intervalos de nubes y claros, con chubascos. Los termómetros marcarán mínimas de 16 grados y máximas de 24 grados.

Jueves 11

Se esperan cielos nubosos con precipitaciones y temperaturas de entre 17 y 21 grados.

Viernes 12

Las nubes de la mañana darán paso a cielos despejados por la tarde. Los termómetros se moverán entre los 13 y los 21 grados.

Sábado 13

Predominarán los cielos soleados y se esperan temperaturas de entre 14 y 23 grados.

Domingo 14

Los cielos estarán parcialmente nubosos, con alguna neblina matinal. Los termómetros marcarán mínimas de 14 y máximas de 23 grados.

Lunes 15

Habrá nubes y claros. Las temperaturas irán de los 16 grados de mínima a los 28 grados de máxima.

Martes 16

Se espera una jornada de cielos despejados, con temperaturas de entre 18 y 24 grados.

Miércoles 17

Habrá intervalos de nubes y claros, con cielos más despejados durante la tarde. Los termómetros oscilarán entre los 15 y los 27 grados.