La Universidade abre el curso con 13.300 matriculados
Cubre el 95% de la oferta, y más de 3.400 de los estudiantes de grado son nuevo alumnado
La Universidade da Coruña (UDC) empezará el próximo lunes un nuevo curso con más de 13.300 matrículas en estudios de grado, de los que ofrece 55, ocho de ellos de simultaneidad y dos abiertos. De ellos, 3.432 se corresponden con nuevo alumnado: 2.825 en facultades de A Coruña y607 en Ferrol. En las próximas semanas se sumarán los estudiantes de máster.
El 95% de las plazas que ofrece este año la UDC han quedado cubiertas antes de la sexta tanda de llamamiento, señala la Universidade, y quedan completos 45 de los 55 grados. Un tercio de los que se ofrecen en A Coruña incrementaron «sustancialmente» la nota de acceso, y en algunos casos, como en Arquitectura Técnica, subió hasta tres puntos. La UDC destaca que se ha recuperado la matrícula en titulaciones que se vieron afectadas por la crisis de la construcción.
