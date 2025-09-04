Un virtuoso del chelo con alma ‘metal’

«En mi tiempo libre poca música clásica escucho. Me va más el rock y el metal», comenta el violonchelista Santiago Cañón Valencia. A sus 30 años, es considerado uno de los más destacados de la disciplina en su generación. Los críticos elogian su calidad técnica y excelencia interpretativa, pero él huye de los clichés del género. Y hasta que se aferra y hace suyo el instrumento que toca desde los cuatro años, cualquiera diría, efectivamente, que lo suyo es el metal.

Se ve en sus composiciones propias, que integra en sus conciertos junto a las de los grandes nombres de la música clásica. «Me gusta la música más oscura, con influencias de lo que yo escucho en mi tiempo libre. Soy un violonchelista clásico, sí, pero siempre intento salir del esquema del chelo», explica. Este viernes regresa a la ciudad (Teatro Rosalía, 20.00 horas) en el marco del ciclo Noites da Cidade Vella, organizado por la Fundación Rogelio Groba. Un ciclo que ya conoce —participó en la segunda edición— y una ciudad que tampoco le es ajena, ya que cerró el Festival Groba, junto a la Sinfónica de Galicia, el año pasado. Este año viene con su repertorio más personal bajo el brazo.

«Me gusta traer programas cercanos a mí, con obras que no son tan normales, porque a mí me interesa probar algo nuevo y hacer que la gente escuche algo nuevo también. Nunca estoy pensando en si va a gustar al público, sino en lo que a mí me gusta escuchar y me emociona. Me sentí con toda la libertad de programar lo que quería», explica. El programa de este jueves en el Rosalía comienza con un clásico entre los clásicos, como es la primera Suite de Bach, y pasa a un plano que el músico define como «experimental» con La ruta de la mariposa, escrita por el compositor colombiano Damián Ponce de León. El recorrido continúa con un arreglo del violonchelista para la Chacona de Bach y con una pieza del argentino Osvaldo Golijov que explora un tango de Gardel. Concluye, como no podía ser de otro modo, con una obra propia, Ad Noctem, que Cañón-Valencia terminó de escribir este mismo año y que remite a esa atmósfera oscura que le gusta explorar en sus composiciones.

Con el chelo desde la cuna

Santiago Cañón-Valencia nació, como quien dice, con el instrumento en la mano. De familia de músicos, se inició en las cuerdas con cuatro años, y, desde entonces, se ha desempeñado con excelencia en la disciplina. Para el virtuosismo, asegura, no hay atajos ni recetas mágicas. «Cuando uno está formando su carrera y ya ha terminado sus estudios, hay más libertad para presentarse a no mismo. Como artista, depende mucho de los programas que tú decidas hacer, si te vas por el repertorio tradicional, los Dvorak o Brahms, o si te vas full a la música moderna, que es muy extremo. A mí me gusta hacer un poco de todo, no quiero cerrarme. Cada uno marca su diferencia por los programas que presenta», señala.