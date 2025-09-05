El BNG pide cumplir acuerdos antes de negociar las cuentas

El BNG está dispuesto a negociar el presupuesto de 2026, pero antes de ello pide al PSOE que cumpla los acuerdos pendientes. «Si el PSOE cumple los términos del acuerdo de investidura que aún están pendientes y los del acuerdo sobre los presupuestos de 2024, el BNG tiene la mejor disposición a negociar», declara el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera.

Se refiere a compromisos pendientes como el desarrollo del plan de humanización de los barrios, la modificación puntual del PGOM de As Percebeiras o la redacción del proyecto de la Ley del área metropolitana. «Hay que contar con el BNG si se quieren sacar los temas adelante. Estamos en la oposición, ejercemos el rol que nos corresponde como tal, pero también tenemos plena disposición para garantizar la gobernabilidad del Ayuntamiento», señala Jorquera, que se compromete a trabajar «para ser la alternativa de Gobierno local que necesita».

Así, de cara a la negociación de los presupuestos de 2026, el edil considera que «la pelota está en el tejado del PSOE». Celebra, no obstante, que se haya dado impulso a medidas como «la constitución del Consejo Económico y Social, las mejoras que se incluyeron en el convenio sobre As Xubias o los primeros pasos para que el parque de la Agra se haga realidad».