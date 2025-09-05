La cubierta de la Orden Tercera de la Ciudad Vieja de A Coruña se someterá a obras de restauración

La capilla de la Orden Tercera de la Ciudad Vieja de A Coruña se someterá a obras de restauración en la cubierta en las próximas semanas para evitar su deterioro y resolver los problemas de seguridad estructural que afectan a edificaciones anexas como la vivienda, la sacristía y el almacén. Según las previsiones, los trabajos tienen un plazo de ejecución de diez meses y contemplan la sustitución de la cubierta por una nueva de madera de roble y teja curva bajo placas de fibrocemento. También se llevará a cabo la impermeabilización de puntos singulares como la bajada a la sacristía y al almacén, que incluye la protección de los huecos de las ventanas de la fachada oeste de la entrada de agua. Se realizarán además tareas de limpieza en la fachada norte de la vivienda y se resolverá la recogida de aguas de la cubierta con un canalón, un espacio que se dotará de una preinstalación eléctrica, se repararán los acabados interiores y se sustituirán las ventanas deterioradas.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha visitado hoy las instalaciones, acompañado de la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo. López Campos destacó el compromiso de la Xunta con la ciudad de A Coruña y el mantenimiento de su patrimonio, y recordó que el inmueble cuenta con la máxima protección del plan especial de la Ciudad Vieja y Pescadería. Cifró en 550.500 euros la inversión realizada en la iglesia, en el marco de las actuaciones de la Xunta para conservar y preservar el valor histórico de los bienes culturales.