Da positivo en alcoholemia tras chocar su coche contra la mediana en la ronda de Outeiro

Un vehículo colisionó anoche contra la mediana en la ronda de Outeiro, a la altura del número 120 --a la altura de Os Mallos--, y la persona que iba al volante dio positivo en la prueba de alcoholemia, según informa la Policía Local de A Coruña. Ocurrió alrededor de las 22.50 horas y el turismo quedó atravesado entre los dos sentidos de circulación, lo que obligó a los agentes a señalizar la presencia del coche y cortar un tramo del carril izquierdo en sentido subida. Efectivos del 092 regularon el tráfico en la zona hasta que el vehículo accidentado fue retirado.