Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Da positivo en alcoholemia tras chocar su coche contra la mediana en la ronda de Outeiro

El vehículo quedó atravesado entre los dos sentidos de circulación y obligó a cortar un carril hasta que fue retirado

Control de alcoholemia

Control de alcoholemia

RAC

Un vehículo colisionó anoche contra la mediana en la ronda de Outeiro, a la altura del número 120 --a la altura de Os Mallos--, y la persona que iba al volante dio positivo en la prueba de alcoholemia, según informa la Policía Local de A Coruña. Ocurrió alrededor de las 22.50 horas y el turismo quedó atravesado entre los dos sentidos de circulación, lo que obligó a los agentes a señalizar la presencia del coche y cortar un tramo del carril izquierdo en sentido subida. Efectivos del 092 regularon el tráfico en la zona hasta que el vehículo accidentado fue retirado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents