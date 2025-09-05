El exrector Julio Abalde será el nuevo subdelegado del Gobierno

El diputado autonómico y exrector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde, será el nuevo subdelegado del Gobierno de A Coruña. Ocupará el cargo en sustitución de María Rivas. La socialista, según ha avanzado en redes sociales, se enrolará en el equipo de la alcaldesa, Inés Rey, en el Concello de A Coruña. Regresará, según confirman fuentes municipales, a su plaza de funcionaria en la Administración local como socióloga.

María Rivas (A Coruña, 1974) ocupaba el cargo desde 2021, tras su paso por la Delegación del Gobierno como jefa de gabinete de José Miñones y de Javier Losada, con quien también trabajó en el Ayuntamiento de A Coruña. El equipo de la Delegación del Gobierno pasa ahora a estar formado por cuatro hombres y una única mujer, que es la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, que tiene la jubilación obligatoria por edad a principios de 2026. El propio Julio Abalde también llegará el año que viene a la edad de jubilación obligatoria; en su lugar en el Parlamento de Galicia entra Aitor Bouza, líder del PSdeG en Santiago, aunque sin acta de concejal.