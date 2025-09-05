Formación deportiva para escolares sin recursos

«Esto surgió porque yo me jubilé a finales de 2020 tras haber sido coordinador de deportes en el Colegio Peñarredonda durante 26 años», explica Ramón Iglesias sobre la iniciativa que pondrá en marcha en los próximos días en el barrio de la Sagrada Familia. Su mujer también se retiró en las mismas fechas y ambos comenzaron a colaborar como voluntarios con Cáritas, especialmente en esta zona de la ciudad, en la que él mismo se crio, debido a que hay «muchísima inmigración».

Iglesias y su mujer ofrecieron desde entonces clases de refuerzo a alumnos del barrio con problemas de aprendizaje, pero recientemente volvió a sentir «el gusanillo de la actividad deportiva» y se planteó aplicar en este campo su experiencia educativa con escuelas deportivas gratuitas de diferentes distintas disciplinas para escolares con escasos medios económicos a través de Cáritas.

«No os preocupéis, que yo eso lo tengo fresco», contestó cuando la entidad le advirtió de la complejidad que suponía poner en marcha ese proyecto, por lo que comenzó a gestar el proyecto mediante la elaboración de los estatutos de la asociación Escolas Deportivas Na Pegada, cuyo logotipo es precisamente la planta de un pie.

«Vimos que el Centro Social Sagrada Familia era el sitio ideal para hacer las actividades y donde nos han acogido muy bien», señala sobre la instalación ubicada en la calle del mismo nombre, ya que dispone de un polideportivo y un gimnasio dotado de tatami.

Fútbol sala, baloncesto y judo serán las especialidades con las que inicien su actividad estas escuelas deportivas, que se dirigen a niños y niñas de 6 a 12 años de toda la ciudad que ya han comenzado a preinscribirse este verano gracias a los anuncios distribuidos en las parroquias, lo que permite que haya ya cuarenta interesados en participar. «Hemos puesto unas metas en cuanto al número de participantes para que en la pista se pueda trabajar con ellos de forma adecuada», explica Iglesias, quien añade que el objetivo de las escuelas es aprender a practicar diferentes deportes y que la competición será «un añadido» que se pondrá en práctica mediante la disputa de torneos.

Los promotores de Na Pegada presentarán oficialmente el proyecto el próximo miércoles en el Centro Social Sagrada Familia con el objetivo de iniciar la actividad el 1 de octubre y desarrollarla hasta mayo, con dos días de entrenamiento por semana y un máximo de 65 niños y niñas en las escuelas para no desbordar la capacidad de las instalaciones.

«No tenemos el objetivo de un club, que a lo mejor tienes que mirar un poco el número de copas o trofeos que pueda tener en tus vitrinas», advierte Iglesias sobre la finalidad de estas escuelas deportivas, que tendrán un destacado componente social al estar destinadas a familias «con falta de recursos, ya que quizá muchos de ellos no podrían pagarse algunas cuantías en algunas entidades deportivas para que su niño pudiese hacer un deporte».

«Pensamos que les va a dar un plus y luego se van a mover con más naturalidad en el campo deportivo en la ciudad porque van a estar con otros niños», señala el promotor de Na Pegada sobre la integración social que también persigue esta iniciativa, que mantendrá este mes reuniones con las familias participantes para exponerles su funcionamiento y resolver dudas.

Los monitores de estas escuelas serán profesionales de la actividad deportiva, algunos de los cuales fueron alumnos de Ramón Iglesias, por lo que conocen su metodología de trabajo. «Entendemos que es un comienzo y esperemos con el tiempo se consolide y luego podamos aumentar más etapas, porque nos gustaría hasta los 14 años para cubrir la parte de la ESO», comenta el impulsor de las escuelas.