Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 5 de septiembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Concierto de Adhara & Ritman y de Antes
22.00 horas | Concierto del dúo cómico Adhara & Ritman, junto a la banda Antes, nueva agrupación de hard rock de la ciudad con músicos ya conocidos a escala local.
Mardi Gras
Comercio en la calle en el centro de la ciudad
| La Zona comercial Obelisco invita a los vecinos a participar en el Día del comercio en la calle.
Zona Obelisco
Primer día del festival Flores Rock
20.00 horas | Arranca el festival Flores Rock con Far Away Place, ganadores de la última batalla de bandas, Nashgul, Dirkschneider y Dark Embrace
Barrio de las Flores
Arranca el festival Recorda Fest
16.00 horas | Primer día del Recorda Fest con Álex Walls, Griso, Nena Daconte, Marlena, Xoel López, Lori Meyers, La La Love You y Ultraligera.
Muelle de Calvo Sotelo
Inauguración de ‘Huellas en el Barro’
| Inauguración de la muestra Huellas en el Barro, sobre los inicois del cristianismo a través de reproducciones arqueológicas.
Circo de Artesáns
Primer pase de la ópera ‘Carmen’
19.00 horas | Primera función en la ciudad de la ópera Carmen, de Bizet, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Galicia.
Palacio de la Ópera
