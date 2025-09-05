Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocio y cultura

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 5 de septiembre

Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes

Sofija Petrovic interpreta a la protagonista de la ópera 'Carmen'.

Sofija Petrovic interpreta a la protagonista de la ópera 'Carmen'. / Casteleiro / Roller Agencia

RAC

Concierto de Adhara & Ritman y de Antes

22.00 horas | Concierto del dúo cómico Adhara & Ritman, junto a la banda Antes, nueva agrupación de hard rock de la ciudad con músicos ya conocidos a escala local.

Mardi Gras

Comercio en la calle en el centro de la ciudad

| La Zona comercial Obelisco invita a los vecinos a participar en el Día del comercio en la calle.

Zona Obelisco

Primer día del festival Flores Rock

20.00 horas | Arranca el festival Flores Rock con Far Away Place, ganadores de la última batalla de bandas, Nashgul, Dirkschneider y Dark Embrace

Barrio de las Flores

Arranca el festival Recorda Fest

16.00 horas | Primer día del Recorda Fest con Álex Walls, Griso, Nena Daconte, Marlena, Xoel López, Lori Meyers, La La Love You y Ultraligera.

Muelle de Calvo Sotelo

Inauguración de ‘Huellas en el Barro’

| Inauguración de la muestra Huellas en el Barro, sobre los inicois del cristianismo a través de reproducciones arqueológicas.

Circo de Artesáns

Primer pase de la ópera ‘Carmen’

19.00 horas | Primera función en la ciudad de la ópera Carmen, de Bizet, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Palacio de la Ópera

