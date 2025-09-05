Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio forestal en As Rañas obliga a intervenir a los bomberos de A Coruña

El fuego se originó en una zona de matorrales ubicada próxima a las torres eléctricas de alta tensión

Los bomberos de A Coruña se han trasladado este viernes, sobre las 14.00 horas, debido a un incendio forestal declarado en una zona de matorrales de As Rañas. Aunque se trata de un lugar alejado de viviendas y en principio no hay vecinos afectados, el fuego se originó por una quema próxima a unas torres eléctricas de alta tensión. Además de los efectivos antiincendios para las labores de extinción, hasta el lugar se han trasladado patrullas de la Policía Nacional y Policía Local.

